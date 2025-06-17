Вперёд в будущее: новые концепты

Премьеры, с которыми можно заглянуть в завтрашний день

Ни одна автомобильная выставка не обходится без множества концептов от производителей из разных стран. При этом если одни шоу-кары построены на основе уже существующих моделей и практически не отличаются от исходных машин в плане техники, то другие бесконечно далеки от серийного воплощения. С начала нынешнего года дебютировали предвестники электрического седана и роскошного минивэна из Германии, экстремальный внедорожник, купе и кабриолет из Южной Кореи, а также французский прототип для установления рекорда дальнобойности среди электромобилей.