Сядут все: новые минивэны из КНР

Необычные китайские новинки для больших семей и бизнеса

На фоне общего интереса к кроссоверам минивэны становятся всё менее популярными, но пока не сдают свои позиции окончательно: новые однообъёмники дебютируют регулярно. Нам особенно интересны творения китайских компаний, которые имеют неплохие шансы попасть в Россию. Познакомимся с некоторыми премьерами недавнего времени из Поднебесной. Это роскошная и упрощённая версии уже знакомой модели, вэн под известным британским брендом, машина с гигантскими дверными проёмами, автомобиль с мультяшной внешностью и новинка, уже вышедшая на наш рынок официально.