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Опубликовано 26 мая 2024, 07:00

Сядут все: новые минивэны из КНР

Необычные китайские новинки для больших семей и бизнеса
На фоне общего интереса к кроссоверам минивэны становятся всё менее популярными, но пока не сдают свои позиции окончательно: новые однообъёмники дебютируют регулярно. Нам особенно интересны творения китайских компаний, которые имеют неплохие шансы попасть в Россию. Познакомимся с некоторыми премьерами недавнего времени из Поднебесной. Это роскошная и упрощённая версии уже знакомой модели, вэн под известным британским брендом, машина с гигантскими дверными проёмами, автомобиль с мультяшной внешностью и новинка, уже вышедшая на наш рынок официально.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Zeekr 009 Glory Edition

Роскошная четырёхместная версия электрического минивэна получила отдачу 789 лошадиных сил и 810 Нм: ускорение до ста требует всего 3,9 секунды. Внешние отличия — хромированные кованые колёса диаметром 20 дюймов, лидар на крыше и затемнённая лицевая часть.

© Zeekr