Новый Range Rover Evoque — главное

Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения

Range Rover Evoque первого поколения дебютировал в 2011 году и расшевелил сегмент премиальных кроссоверов — тогда казалось, что сделать так похожую на концепт-кар машину просто невозможно. А буквально сегодня ночью журналистам представили автомобиль второго поколения. Компактный кроссовер переехал на новую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), получил новую внешность в духе модели Velar, обновляемый через интернет софт мультимедийной системы и гибридные версии. Корреспондент Мотора Василий Костин передаёт подробности из Лондона.