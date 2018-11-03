Ну а девушки!

Тема автошоу SEMA не будет раскрыта без прекрасных моделей. Ставим красивую точку!

Возможно, SEMA — самая неформальная из крупных автомобильных выставок. И здесь пока не слышны вопли про объективацию и эксплуатацию женской красоты и сексуальности. Во всяком случае, в Конвеншн-центре Лас-Вегаса прелестниц сейчас едва ли меньше, чем в прошлые годы. Мы любим красоту и ценим труд прекрасных женщин, которые превращают выставку в настоящий праздник. Нам также кажется, что некоторые проявления феминизма мало отличаются махровых сексистских выпадов, и мы считаем, что никто не вправе мешать моделям заниматься любимым делом. Впрочем, мы не пытаемся разжечь холивор, а предлагаем вашему вниманию галерею прекрасных стендисток автошоу SEMA.