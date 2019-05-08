Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг

Взгляните хотя бы в заголовки новостей: только за апрель на «Моторе» вышло пять заметок на эту тему, а всего на нашем сайте свыше семисот текстов с упоминанием автодрома. Чаще журналисты пишут только про Лады да Логаны с Солярисами!
В Porsche поставили рекорд, в Lamborghini перекрыли рекорд Porsche, горячий хэтчбек поймали на испытаниях, а вот посмотрите сумасшедший онборд, а вот впечатляющая авария...
За что любят Нюрбургринг журналисты-новостники — понятно: это автоматический генератор инфоповодов, почти что вечный двигатель! Для фанатов автоспорта культовый статус «Нюрбургринга» — тоже нечто само собой разумеющееся.
Мы в редакции «Мотора» считаем себя людьми с бензином в крови, и решили ответить на естественный, хотя и непроговариваемый обычно вопрос обычных читателей: а что все так носятся с этим «Нюрбургрингом», чего в нём необычного? И почему производители суперкаров, «горячих хэчтбеков» и другой быстроходной техники так стремятся установить рекорд прохождения именно этой трассы? Итак, десять главных тезисов про Нюрбургринг...
Возраст
Построенный в 1927 году в Айфелевых горах комплекс «Нюрбургринг» — одна из старейших в мире трасс, функционирующих по сегодняшний день. Здесь воспитаны целые поколения гонщиков: по сути, это один из ключевых пунктов, где формировалась автомобильная культура Германии, её автоспорт. Да что там Германии — всей Европы!
Среди стационарных трасс старше Нюрбургринга лишь «старая кирпичница» в Индианаполисе (США, 1911 год) и автодром в Монце (Италия, 1922 год).
Огромная длина
Длина типичной современной трассы вроде подмосковного Moscow Raceway обычно составляет 4-5 километров. Асфальтовое полотно «Северной петли» Нюрбургринга простирается на 20,8 километра, а в сумме с «Кольцом Гран-При», на котором проходят гонки Формулы-1, длина трассы лишь немного не дотягивает до 26 километров. (Такова дистанция в гоночном режиме. Любителям проехать полный круг по «Северной петле» нельзя, и для них трасса на 200 метров короче — 20,6 километра).
Конечно, среди гоночных трасс можно найти и более длинные. Например, круг в мотогонке Isle of Man TT составляет 60,7 километра; участники гонки Targa Florio проезжали за один круг 72 километра. Но всё это — временные трассы, нарезанные из фрагментов обычных дорог (на острове Мэн и на Сицилии соответственно). А вот стационарных автодромов такого циклопического размера просто не существует.
Естественность
«Северная петля» идеально вписана в ландшафт старых Айфелевых гор.
Эта гоночная трасса похожа не на специально обустроенный автодром, а на горную дорогу — сложную, коварную, скоростную. Узкая лента асфальта вьётся по склонам и ныряет в слепые повороты, а за отбойниками — лес, из-за которого трассу прозвали «Зелёным адом». Кочковатый местами асфальт совсем не напоминает гладкое как стекло покрытие современных автодромов.
Этой естественности не увидишь в современных автодромах: она роднит Нюрбургринг с другими классическими трассами — бельгийской Спа, британским Донингтоном, финской Ахвенисто и латвийской Бикерниеки.
Высокая скорость
Нюрбургринг проектировали, исходя из возможностей машин двадцатых годов. А они были маломощными (самые совершенные гоночные машины едва достигали отметки в 200 лошадиных сил), имели крайне слабые тормоза и узкие скользкие шины.
Поэтому на трассе множество ходовых виражей — перед которыми не нужны глубокие торможения, и скорость нужно «заносить» внутрь поворота. От водителя «Северная петля» требует тонкого чувства баланса и недюжинной смелости — зато ехать интересно даже на слабом автомобиле.
Благодаря этим особенностям даже скромный 136-сильный хэтчбек Suzuki Swift Sport в руках опытного пилота способен пройти 20,6 километра трассы со средней скоростью почти 140 километров в час. А обладатель рекорда трассы среди серийных автомобилей — суперкар Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ — в прошлом году прошёл «Северную петлю» со средней 183 километра в час, за 6 минут и 44,97 секунды.
Бесконечные повороты
Считается, что в «Зелёном аду» 154 поворота. Естественно, за рулем маломощной машины кажется, будто их меньше — а вот за рулем быстроходного суперкара трасса превращается в сплошную череду виражей.
Самые характерные виражи давно уже получили имена собственные. Hatzenbach («шумный ручей»), Hocheichen («высокие дубы»), Flugplatz («взлётная полоса»), Schwedenkreuz («шведский крест»), Fuchsröhre («лисья труба»), Ex-Mühle («бывшая мельница»), Karussell («карусель»), Schwalbenschwanz («ласточкин хвост»)... Для фаната эти слова — настоящая поэзия!
За каждым таким заклинанием — свой секрет. «Бергверк» обманывает тенью от деревьев, в которой асфальт остывает, и сцепление шин с покрытием падает. «Лисья труба» Fuchsröhre проверит на прочность подвеску — компрессия на перегибе дороги буквально впечатывает машину в асфальт, и нужно быть уверенным, что от машины ничего не отвалится. Про «шведский крест» Schwedenkreuz даже мастера признаются, что им бывает страшно. Узкий и быстрый левый вираж проходится на высшей передаче, после небольшого торможения: на машинах категории GT3 здесь идут полным газом, и скорость достигает 255 километров в час. И требуется ювелирная точность, чтобы не попасть на большую кочку в середине...
Испытательный полигон
Многие фирмы проводят испытания своих машин на Северной петле: здесь можно и оценить надежность в экстремальных условиях, и настроить управляемость. «Испытано на Северной петле» — с некоторых пор это стало печатью качества.
Свои технические центры на трассе обустроили BMW, Porsche, Aston Martin, Hyundai. Причем немцы испытывают здесь и суперкары, и «горячие хэтчбеки», и скромные семейные машины.
Считается, что настроенный под сложные условия Нордшляйфе спорткар лучше приспособлен к жизни, чем автомобиль, спроектированный для рафинированно-идеальных гоночных треков.
Нет права на ошибку
Чудовищные скорости на «северной петле» сочетаются с коварными подбросами и высокими поребриками, которые легко отправят машину в полет. При этом зон вылета в привычном понимании нет. Гравийные ловушки есть буквально в паре мест, и их ширина совершенно недостаточна, чтобы остановить машину.
На протяжении почти всех двадцати километров трассы по бокам есть лишь четыре-пять метров газона, за которыми простенький стальной отбойник, в самых опасных местах дополненный сетчатым забором. Между прочим, далеко не лишняя мера — несколько лет назад BMW Z4 GT3 опытнейшего Уве Альцена перемахнул отбойники и вылетел в лес!
Смертельная опасность
Характер трассы таков, что цена ошибки очень велика. Даже во время официальных соревнований каждые несколько лет кто-то гибнет: сейчас в списке 69 жертв среди гонщиков за 92 года существования трассы.
Увы, во время покатушек для туристов трагедии случаются чаще. По данным полиции, в 2017 году в ходе свободных заездов любители 81 раз попадали в аварии; два человека погибли, восемнадцать серьезно пострадало. Не стоит и говорить, что в особой группе риска мотоциклисты...
Доступность
При всем при этом «Нордшляйфе» — чуть ли не самый доступный способ приобщиться к автоспорту. На первом этапе не нужен ни гоночный автомобиль, ни лицензия, ни шлем. Даже ждать трек-дней не нужно!
Дело в том, что в обычные дни, когда нет соревнований, трасса действует как платный автобан — таков её юридический статус. Кстати, это превращает «Северную петлю» в самую длинную одностороннюю дорогу в мире!
Приезжаешь к шлагбауму, платишь, и едешь себе, получаешь удовольствие! Чем и пользуются всякого рода туристы — от пенсионеров на кемперах и организованных групп на больших автобусах до фанатиков на полугоночных машинах с каркасами. Стоимость билета на один круг составляет 25 евро в будние дни или 30 в выходные, а для постоянных посетителей предусмотрены абонементы по 2200 евро.
Но вот в аварии лучше не попадать: придётся раскошелиться на эвакуатор (от 600 евро), на выезд автомобиля безопасности (82 евро за каждые полчаса), и даже на ремонт отбойников, если вы их задели (31 евро за метр). Не говоря уже об ущербе машине и вашему собственному здоровью!
Впрочем, даже профессиональные гонки на Нюрбургринге сравнительно доступны. Это девятиэтапная серия VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring), где в каждой гонке стартует свыше 150 экипажей по три-четыре пилота в каждом, а также менее престижная, но более бюджетная серия RCN (Rundstrecken-Challenge Nürburgring). Место в 340-сильном монокубковом BMW M240i хорошей команды стоит примерно семь тысяч евро на этап VLN. Каждая гонка в этом чемпионате длится четырех или шесть часов, а монокубок BMW — один из лучших классов по балансу скорости машины, простоты в управлении, уровня конкуренции и цены.
Махинации и русский след
Нюрбургринг — это не только предмет немецкой национальной гордости, но еще и немного позора. Несколько лет назад журналистами была раскрыта многомиллионная афера, в которой участвовал менеджмент автодрома. Выяснилось, что управленцы написали заведомо невыполнимый бизнес-план, отдавали подряды на строительство афиллированным компаниям, и незаконно получали субсидии от местных властей. Результатом стало банкротство автодрома.
В 2016 году Нюрбургринг был выкуплен российским бизнесменом Виктором Харитониным. Владельцу компании «Фармстандарт» принадлежит 99-процентная доля в автодроме. Общая сумма сделки составила 77 миллионов евро.