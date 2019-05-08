Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг

Взгляните хотя бы в заголовки новостей: только за апрель на «Моторе» вышло пять заметок на эту тему, а всего на нашем сайте свыше семисот текстов с упоминанием автодрома. Чаще журналисты пишут только про Лады да Логаны с Солярисами!

В Porsche поставили рекорд, в Lamborghini перекрыли рекорд Porsche, горячий хэтчбек поймали на испытаниях, а вот посмотрите сумасшедший онборд, а вот впечатляющая авария...