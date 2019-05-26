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11:33

Ретроверсии известных машин

Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»

Автор этих рендеров — Дэвид Обендорфер, промышленный дизайнер из Будапешта. Он отрицает понятие «ретро» в общепринятом смысле. По его мнению, обращаться к классическому дизайну — не значит отрицать прогресс или поворачиваться к прошлому. «Моя цель — возможные точки соприкосновения прошлого с будущим. Предлагая свои дизайнерские решения, я хочу восстановить последовательность, нарушенную десятилетия назад» — пишет Обендорфер. В качестве примера удачной эволюции он приводит Porsche 911. Некоторые из работ дизайнера разошлись по сети и получили немало восторженных отзывов. Впрочем, и негативных тоже. Мы не в восторге от этих разработок, и не видим в подходе Обендорфера возможности для создания чего-то действительно нового. Тем не менее, предлагаем читателям составить о его проектах собственное мнение.

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