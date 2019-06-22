Маленькие, но узнаваемые машинки из Lego

Из кубиков Lego, как известно, можно сделать буквально что угодно. Даже Bugatti Chiron в натуральную величину, способный самостоятельно перемещаться. Но на этот раз речь о куда более скромных, но всё же креативных и трудоёмких работах.
Напомним, каждую субботу мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. Сегодня в фокусе страничка sp_lineup с машинками из Lego-деталей.
Известно, что для постройки автомобиля из Lego в натуральную величину требуется 300–500 тысяч кубиков. В этом случае и узнаваемость будет 100-процентной. Но намного сложнее сделать очень маленький автомобиль, в котором можно разглядеть характерные черты.
Например, легендарная Toyota Supra из фильма «Форсаж» узнается прежде всего по цвету.
Признаем, что вот в этой работе без подсказок разглядеть Audi S4 довольно сложно.
Зато легендарная «Хачироку» получилась бесподобно. Может быть, легостроителю лучше всего удаются угловатые машины?
Да уж, с Ferrari 458 Speciale пришлось повозиться, и результат в Маранелло все же лучше не показывать.
Зато наши симпатии на стороне вот этого Мерседеса 190 Е W201. Гроза DMT! Только маленький и из Lego.
И конечно тогда нельзя не показать белый BMW M3. Есть подозрение, что какой BMW не собирай из кубиков Лего, все равно получится Е30.
А как хорош этот Fairlady Z! В Европе его лучше знают как Nissan 240 Z. Узнать его не то чтобы просто, но работа получилась привлекательной.
Саймон строит даже модели двигателей. Вот эту вдохновил знаменитый японский турбомотор 2JZ, известный прежде всего по модели Supra.
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