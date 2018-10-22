Очевидное и вероятное

Как будут выглядеть BMW X8, M3 и другие новинки баварской марки, которые мы очень ждем

Компания BMW за последнее время показала сразу четыре суперновинки: новый седан третьей серии, купе восьмой серии, родстер Z4 и огромный кроссовер X7. Глядя на них, можно представить, что от баварцев можно ожидать в ближайшее время, так что известный дизайнер X-Tomi Design выдал целую серию работ с перспективными моделями баварского производителя. Здесь и будущая M3, и заряженный кроссовер X4 M, и пикап на базе восьмой серии, и даже купе-кроссовер X8, реальное существование которого, конечно, под большим вопросом, но представить, как все это могло бы выглядеть, нам никто не мешает.