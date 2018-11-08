И снова «Веста»: самые продаваемые машины России

25 наиболее популярных автомобилей российского рынка в октябре 2018 года

В октябре 2018 года на первое место среди самых продаваемых автомобилей России снова вышла Lada Vesta, которая смогла опередить «Гранту», ставшую лидером сентябрьского рейтинга. При этом разница между двумя моделями невелика - около 400 реализованных экземпляров. На данный момент российский рынок растет уже в течение 18 месяцев: в октябре приобретено 160 425 автомобилей - на 8,2 процента больше, чем ранее. С начала года продано 1 457 857 машин, что на 14,1 процента больше, чем за аналогичный период 2017-го. Хотите знать, какие еще машины, помимо «Весты» и «Гранты», пользовались спросом в прошлом месяце? Смотрите нашу галерею.