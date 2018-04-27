Фотограф, превративший несчастье в искусство

Красивые аварии

Фотограф, превративший несчастье в искусство

С 1948 по 1993 год Арнольд Одерматт занимал должность эксперта по ДТП в швейцарском регионе Нидвальден, в обязанности которого входила фотофиксация автомобильных аварий. Свою работу Арнольд выполнял ответственно, но деликатно, уважая человеческое достоинство. Когда Одерматт вышел на пенсию, архив его пленок с авариями обнаружил сын Урс и уговорил отца показать эти фотографии миру. Сейчас на счету Арнольда Одерматта семь фотокниг, масса фотопремий и 92 года жизни. Мы предлагаем вам познакомиться с фотографиями, которые показывают, что авария – это зрелище не только печальное, но и красивое. И никакой крови – только поэзия смятого металла.
Иллюстрации: из открытых источников
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