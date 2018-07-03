Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье

Внедорожники из суперкаров

Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье

В девяностых французы уже выпускали внедорожный суперкар Mega Track, который недавно засветился в клипе Тимати «Поколение», но та машина просто не дожила до нынешнего бума вседорожников. Во всяком случае, когда в кроссоверы превращают даже простенькие городские хэтчбеки с черными бамперами, почему сливки с этого пирога не могут собирать и производители суперкаров? Дизайнер Райн Приск доказал, что гиперкары Porsche и Ferrari — это готовые заготовки для самых безумных машин, которые могут разгоняться до 300 километров в час не только по идеально ровному асфальту.
Иллюстрации: Rain Prisk
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