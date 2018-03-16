Как раньше: горячие хэтчбеки по старым лекалам

Рождение класса «горячих хэтчбеков» принято отсчитывать от первого Volkswagen Golf GTI, но с тех пор сам GTI сильно изменился, став крупнее, мощнее и тяжелее. К счастью, в мире еще остались маленькие, легкие и очень горячие машины, в которых отсутствие дорогих материалов и продвинутой электроники компенсируются доступной. И только всего один из них можно купить в России.

Volkswagen up! GTI

Новый up! GTI многие журналисты успели окрестить правопреемником оригинального Golf GTI, и на то есть причины: небольшая снаряженная масса (менее тонны), малюсенький трехцилиндровый турбомотор 1.0 TSI с сопоставимой с Golf GTI Mk1 мощностью в 110 лошадиных сил, а главное – компактные размеры! Длина – 3,6 метра, колесная база – 2,4 метра. Истинные пуристы наверняка обрадуются безальтернативной механической коробке передач и клетчатой обивке сидений.

Западная пресса рассыпается в комплиментах up! GTI, в том числе и британская – автомобиль был высоко оценен Джеймсом Мэйем в одном из эпизодов программы Grand Tour. В дилерских центрах Volkswagen в Германии машину можно найти по цене от 16 975 евро (около 1 170 000 рублей).

Abarth 595

Линейка моделей Abarth на базе 500-го «Фиата» крайне обширна и включает в себя как «подогретые» модификации, вроде простого 595, так и практически трековый 695 biposto с дополнительной электронной приборной панелью, спортивной коробкой передач, двумя ковшеобразными сидениями и максимально облегченным кузовом. Но даже «базовый» 595 вполне можно назвать горячим хэтчбеком старой школы.

Abarth 595 оснащается 1,4-литровым турбированным мотором T-Jet мощностью 145 лошадиных сил – не слишком много, но вполне достаточно, чтобы разменивать первую сотню через 7,8 секунды и достигать 210 километров в час. На выбор предлагаются механическая или роботизированная коробки передач. Стоит такая машина в Германии от 18 490 евро (примерно 1 275 000 рублей по текущему курсу).

Suzuki Swift Sport

Журналисты из Великобритании, которые как никто другой ценят добротные горячие хэтчбеки, на полном серьезе считали Swift Sport предыдущего поколения одним из лучших (если не лучшим) представителем своего класса. Потому очень обиделись, когда узнали, что новый Swift Sport доедет к ним только лишь весной этого года – хотя в Японии Sport, чей европейский дебют состоялся осенью во Франкфурте, уже вовсю продается.

Став чуть практичнее (исключительно пятидверным), Swift Sport сохранил все сильные стороны предшественника: резвый двигатель, который теперь, благодаря наддуву, развивает 140 лошадиных сил, очень скромный вес (всего-то 970 килограмм) и наличие механической коробки передач с короткой главной парой. Официальные продажи Swift Sport в Западной Европе начнутся ближе ко второму кварталу текущего года, а начальная цена обещает быть в районе 16 тысяч евро (1,1 миллиона рублей).

Opel Adam S

Стильный хот-хэтч от Opel – покупка сделанная сердцем: вряд ли кто-то в здравом уме решит потратить минимум 19 330 евро (1 330 000 рублей) на автомобиль длиной 3,7 метра с крошечным багажником. Тем не менее, этот хэтчбек с нотками ретро в Западной Европе продается неплохо. Ведь ему есть, что предложить, помимо яркой внешности.

Как и у Abarth с Suzuki, здесь установлен 1,4-литровый двигатель с наддувом, однако его мощность выше, чем у конкурентов – 150 «лошадей». С ними Adam, чья снаряженная масса составляет 1178 килограммов, ускоряется с места до «сотни» за 8,5 секунды и может разгоняться до 210 километров в час. Для любителей выездов на природу имеется «приподнятая» версия Adam Rocks S с тем же двигателем.

Renault Sandero R.S. 2.0

Боевой «Сандеро» от подразделения Renault Sport можно встретить в Колумбии, Аргентине или Бразилии. Вопреки ожиданиям, изменения, внесенные в автомобиль, носят не только эстетический, но и технический характер. Можно даже сказать, что это самый «олдскульный» горячий хэтчбек из всех, которые здесь представлены – хотя бы по той причине, что он построен по основополагающему принципу «старой школы»: «большой» мотор в маленькой машине.

2-литровую атмосферную «четверку» мощностью 150 сил больше ни в одном Sandero не встретишь – а жаль, комбинация обещает быть веселой. И заявленные 8 секунд разгона до «сотни» на это недвусмысленно намекают. А ведь здесь еще имеются шестиступенчатая «ручка» и шасси от Renault Sport! В Бразилии Sandero R.S. 2.0 стоит от 63 750 реалов – около 1,1 миллиона рублей или 16 тысяч евро, – но тут стоит сделать поправку на то, что машины в Бразилии в принципе дорогие. И «горячий» Sandero здесь стоит дешевле, чем, скажем, базовый Renault Duster.

Renault Twingo GT

Здесь мог бы быть продающийся в России Smart Forfour Brabus, который является «сыном маминой подруги» в контексте Renault Twingo GT, но Brabus стоит от 1 490 000 рублей (почти 22 тысячи евро), что многовато для минималистичного горячего хэтчбека. Поэтому Twingo в этом списке будет более уместным: у него такой же мотор, как у Smart Forfour Brabus, а цена более чем на 5 тысяч евро меньше – всего 15 690 евро (1 миллион 80 тысяч рублей).

Twingo GT имеет заднемоторную компоновку и задний привод – как спортивные Fiat Abarth родом из 60-х. Мощности для тонны веса достаточно (110 лошадиных сил), но не более того. Согласно данным автопроизводителя, до 100 километров в час Twingo GT разгоняется за 9,6 секунды, а «максималка» составляет 182 километра в час. К изменениям, которые привносит пакет GT, относятся уменьшенный на 20 миллиметров дорожный просвет, новые амортизаторы и утолщенные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Lada Kalina Sport

Рынок горячих хэтчбеков в России нынче скуден, как никогда: несколько вариантов предлагают корейцы и «большая немецкая тройка», но бюджетный ценовой сегмент гол как сокол. Здесь, можно сказать, монополистом является Lada Kalina Sport – автомобиль, который вполне доступен как для горячего хэтчбека, но психологически дорог как для автомобиля с ладьей на капоте.

Цены на Kalina Sport с 114-сильным 16-клапанным мотором начинаются от 630 900 рублей. Учитывая, что по техническим характеристикам машина не уступает тому же Twingo GT – до 100 километров в час Lada едет 9,5 секунд, а максимальная скорость доходит до 195 километров в час, – цена более чем привлекательная. Автомобиль имеет усиленную КПП, более жесткую подвеску и перенастроенную тормозную систему – все, как полагается настоящему хот-хэтчу. \m

Иллюстрации: Компании-производители