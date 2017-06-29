Уникальные машины, построенные с одной целью – стать лучшими

Marmon Wasp

Первым победителем гонки Indy 500 стал Marmon Wasp, построенный к 1911 году Marmon Motor Car Company. Машина была создана в Индианаполисе – где, собственно, и проходило соревнование. Управлял машиной ее создатель Рэй Харрун, причем он же играл роль и механика в ходе всего гоночного уикенда – в те годы механик сидел в машине рядом с пилотом, но Харрун отказался от его услуг (и, соответственно, от дополнительного места в салоне) в пользу уменьшения массы автомобиля. Получается, Wasp стал первым гоночным автомобилем с одним посадочным местом. И первым гоночным авто с зеркалом заднего вида.