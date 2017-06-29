Уникальные машины, построенные с одной целью – стать лучшими
Уникальные машины, построенные с одной целью – стать лучшими
Бескомпромиссные спорткары, заточенные для одного трека
Каждая гоночная трасса требует своего подхода – инженеры команд Формулы-1 об этом знают не понаслышке, а потому к каждому этапу готовят разные аэродинамические пакеты и обновки. Но существуют машины, которые были заточены только под один-единственный трек. Целиком и всего под один. Готовы познакомиться с ними?
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