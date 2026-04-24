Селектор
Опубликовано 24 апреля 2026, 06:06
7 мин.

Онлайн-трансляция: Пекинский автосалон 2026

Все китайские новинки для России
Motor начал трансляцию Международного Пекинского автосалона. В Пекине проходит Auto China 2026 — крупнейший автомобильный форум Азии. В выставке участвуют 1451 автомобиль, из них 181 мировая и китайская премьера, 71 концепт. В первые два пресс-дня запланировано 212 пресс-конференций, более 30 отраслевых форумов, работают сотни компаний из почти 20 стран. Главные новинки: электрический Freelander от Chery и JLR, рамный гибрид Jetour G700 (904 л.с.), внедорожник-амфибия Geely Galaxy Cruiser 700, Haval H10 с двумя вариантами длины, а также европейские премьеры — BMW iX3 50L с удлиненной базой, Mercedes-Benz C-Class Electric на 800-вольтовой архитектуре и Audi E7X без классических колец. Motor ведет прямой эфир со стендов — следите за обновлениями в этом материале.
Международный автосалон в Пекине 2026
© АutoChinaShow
Алексей Морозов
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы ведем для вас прямую трансляцию с XIX Пекинского международного автосалона 2026. Это одно из самых громких автомобильных событий года, и оно наконец-то стартовало после четырехлетнего перерыва.

Мы находимся в Китайском международном выставочном центре в районе Шуньи, где сегодня особенно многолюдно. Но давайте перейдем к главному — к машинам. Смотрите, что происходит на стендах!

Nissan NX8

© Motor

Компания Nissan представила на Пекинском автосалоне новый стратегический кроссовер NX8, построенный на архитектуре Tianyan 2.0 с 800-вольтовой системой. Автомобиль длиной 4870 мм и с колесной базой 2917 мм будет доступен в двух версиях: полностью электрической (запас хода до 650 км) и с удлинителем запаса хода EREV (310 км на электротяге плюс бензиновый генератор).

В оснащении — два 15,6-дюймовых дисплея на процессоре Qualcomm Snapdragon 8295P и система автопилота Momenta с функцией NOA в городе и на трассе.

Старт продаж в Китае объявлен по цене от 150 тыс. юаней (около 1,76 млн рублей). Как заявили в Nissan, NX8 — первый плод стратегии «В Китае, для Китая и для мира» с ключевыми компонентами от местных партнёров, включая батареи CATL.

Nissan NX8

© Motor

Кроме того, Nissan представил на Пекинском автосалоне новые седаны N6 и Teana. Nissan N6 стал первым в истории бренда подзаряжаемым гибридом (PHEV) для китайского рынка. Автомобиль длиной 4835 мм на колёсной базе 2815 мм оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. в паре с электромотором на 201 л.с. Тяговая литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 21,1 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 130 км по циклу CLTC, а низкий расход топлива (около 4,4 л/100 км) делает модель экономичной для повседневных поездок.

Nissan N6

© Motor

Nissan Teana — флагманский седан D-класса, известный на других рынках как Altima. Автомобиль длиной 4920 мм с колёсной базой 2825 мм получил глубокий рестайлинг: расширенную решётку радиатора, V-образные светодиодные ходовые огни и сквозную светодиодную полосу сзади с подсвечивающимся красным логотипом Nissan.

Nissan Teana

© Motor

В движение Teana приводят два бензиновых двигателя — атмосферный 2.0 л мощностью 156 л.с. или турбированный 2.0 л VC-Turbo на 243 л.с., оба работают в паре с вариатором CVT. Главное технологическое обновление — интеграция мультимедийной системы Huawei HarmonySpace 5.0 с 15,6-дюймовым центральным дисплеем и аудиосистемой Huawei Sound с 17 динамиками, что делает Teana первым в мире неэлектрическим автомобилем с софтом от Huawei.

Haval Raptor Plus

© Motor

Компания Haval показала на Пекинском автосалоне гибридный внедорожник Haval Raptor Plus. Модель доступна в трёх комплектациях по цене от 189 800 до 215 800 юаней (около 2,15–2,45 млн рублей). Ключевое отличие Plus — увеличенные габариты и появление семиместной версии. Длина автомобиля — 4912 мм, колёсная база — 2850 мм, дорожный просвет — 221 мм.

Силовая установка — 1,5-литровый турбомотор (156 л.с.) в паре с двумя электромоторами. Суммарная мощность — 449 л.с. и 660 Нм, разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды. Запас хода на электротяге достигает 255 км, общий — более 1000 км.

Raptor Plus оснащён лидаром на крыше и системой автопилота Coffee Pilot 3.0 с функциями NOA на трассе и в городе. В салоне — 15,6-дюймовый центральный экран, цифровая приборка и проекционный дисплей. Для бездорожья предусмотрены блокировка заднего дифференциала и режим «ползущего» движения. Глубина брода — 580 мм.

Ora 5

© Motor

Great Wall под брендом Ora представила в Пекине новый электромобиль Ora 5. Модель пришла на смену Ora Good Cat. Габариты: длина 4235 мм, колесная база 2650 мм. Доступна в двух версиях: стандартная (батарея 51 кВт·ч, запас хода 420 км) и Long Range (63 кВт·ч, 520 км). Мотор — 171 л.с.

В оснащении — 10,25-дюймовая приборка, 12,3-дюймовый центральный экран на процессоре Snapdragon 8155, система автопилота с автоматической парковкой. Цены — от 119 800 до 149 800 юаней (около 1,4–1,76 млн рублей). Продажи в Китае стартуют в мае 2026 года.

Volvo EM90

© Motor

Volvo представила на Пекинском автосалоне электрический минивэн EM90. Автомобиль оснащён батареей ёмкостью 116 кВт·ч, запас хода достигает 738 км по циклу CLTC. Модель получила двухмоторную систему полного привода. В оснащение входят аудиосистема Bowers & Wilkins с 21 динамиком и система очистки воздуха.

Toyota RAV4

© Motor

Toyota представила на Пекинском автосалоне новый RAV4. Модель получила обновлённый дизайн: C-образные LED-фары и полузакрытую чёрную решётку радиатора, за что автомобиль прозвали «маленьким Прадо».

В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный экран и система безопасности TSS 4.0. Двигатели — 2.0 л атмосферный (173 л.с.), 2.0 л турбированный (248 л.с.) и гибридная версия с расходом 5.7 л/100 км.

Toyota bZ7

© Motor

Toyota также показала электрический седан bZ7. Это флагманская модель длиной 5130 мм и с колёсной базой 3100 мм. Запас хода достигает 710 км по циклу CLTC. bZ7 получил мультимедийную систему Huawei HarmonyOS и может управлять умным домом Xiaomi. Мощность электромотора — 272 л.с. Продажи в Китае начнутся во второй половине 2026 года.

CS75PLUS HEV

© Motor

Changan представил на Пекинском автосалоне гибрид CS75PLUS HEV. Кроссовер оснащён 1,5-литровым турбомотором с тепловой эффективностью 44,28% и электродвигателем 245 л.с. Не требует внешней подзарядки. Расход топлива в городе — 3,98 л/100 км. Габариты: длина 4770 мм, колёсная база 2800 мм. В салоне установлены три дисплея объединённых в единый блок диагональю 37 дюймов. Цена — от 109 900 до 134 900 юаней (около 1,3–1,6 млн рублей).

Exeed EX Vision

© Motor

Exeed представила на Пекинском автосалоне концепт EX Vision. Это роскошный шестиместный SUV с дизайном «Звёздные врата»: массивная решётка радиатора, распашные двери и двухстворчатая задняя дверь.

Exeed EX Vision

© Motor

Все поверхности в салоне отделаны мягкими материалами, а пол во втором и третьем рядах полностью ровный. Концепт получил чипсет Snapdragon 8397+, активную гидропневматическую подвеску с функцией поворота задних колёс и возможностью разворота на месте.

Exeed EX9

© Motor

Exeed также представила Пекинском автосалоне флагманский концепт EX9. У машины особые пропорции: колёса сильно сдвинуты к переднему и заднему бамперам, что делает её похожей на дорогую яхту.

Exeed EX9

© Motor

В машине есть сдвижные сиденья, огромный 21,4-дюймовый экран для задних пассажиров и необычный куполообразный светильник на потолке.

Jetour G700

© Motor

Jetour представил на Пекинском автосалоне трёхосный гибридный внедорожник G700. Модель построена на рамной архитектуре GAIA и позиционируется как премиальный вездеход. Габариты внушительные: длина — 5198 мм, колёсная база — 2870 мм. Угол въезда — 35°, съезда — 28°, глубина брода достигает 970 мм.

Под капотом установлена гибридная система Kunpeng: 2,0-литровый турбомотор (211 л.с.) в паре с двумя электромоторами. Суммарная мощность — 904 л.с., крутящий момент — 1135 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

Запас хода на электротяге — до 150 км, общий — 1400 км. Автомобиль оснащён тремя блокировками дифференциала, функцией «танкового разворота» и может буксировать прицеп массой до 2,5 тонны.

Jetour G700

© Motor

Салон рассчитан на 5 или 6 мест. В оснащение входят три дисплея, включая 17,3-дюймовый экран для задних пассажиров. Также существует специальная «плавающая» версия с гребными винтами для движения по воде.

© Motor

Zeekr представил на Пекинском автосалоне флагманский гибридный кроссовер 8X. Габариты: длина 5108 мм, колёсная база 3069 мм. Силовая установка: 2,0-л турбомотор (275 л.с.) + три электромотора, суммарная мощность 1400 л.с. Разгон до 100 км/ч за 2,96 с.

Zeekr 8X

© Motor

Запас хода на электротяге до 330 км, общий — до 1416 км. Зарядка с 20% до 80% за 9 минут. Оснащение: 5 лидаров, два чипа Nvidia Thor, ночное видение. Цена в Китае — от 329 800 до 500 800 юаней (3,9–5,9 млн рублей).

Jetour TX

© Motor

Jetour представил на Пекинском автосалоне электрический концепт TX. Это первый полностью электрический автомобиль бренда. Внешность сочетает квадратный дизайн с ретро-элементами: круглые фары спереди и сзади. По габаритам концепт близок к модели Jetour T1. На корме есть эмблема BEV, подтверждающая, что это электромобиль, а не гибрид.

Jetour TX

© Motor

Детали о характеристиках и сроках запуска серийной версии пока не раскрываются. Компания планирует выпускать по 2-3 электрические модели ежегодно.

Calb Aridge

© Motor

На Пекинском автосалоне есть не только традиционные машины. Например, здесь можно увидеть «летающий автомобиль» Aridge (бренд Xpeng). Это двухместный беспилотный дрон с вертикальным взлётом и посадкой. Он может находиться в воздухе около 20 минут на высоте до 120 метров.