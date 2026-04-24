Все китайские новинки для России

Онлайн-трансляция: Пекинский автосалон 2026Все китайские новинки для России
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы ведем для вас прямую трансляцию с XIX Пекинского международного автосалона 2026. Это одно из самых громких автомобильных событий года, и оно наконец-то стартовало после четырехлетнего перерыва.
Мы находимся в Китайском международном выставочном центре в районе Шуньи, где сегодня особенно многолюдно. Но давайте перейдем к главному — к машинам. Смотрите, что происходит на стендах!
Компания Nissan представила на Пекинском автосалоне новый стратегический кроссовер NX8, построенный на архитектуре Tianyan 2.0 с 800-вольтовой системой. Автомобиль длиной 4870 мм и с колесной базой 2917 мм будет доступен в двух версиях: полностью электрической (запас хода до 650 км) и с удлинителем запаса хода EREV (310 км на электротяге плюс бензиновый генератор).
В оснащении — два 15,6-дюймовых дисплея на процессоре Qualcomm Snapdragon 8295P и система автопилота Momenta с функцией NOA в городе и на трассе.
Старт продаж в Китае объявлен по цене от 150 тыс. юаней (около 1,76 млн рублей). Как заявили в Nissan, NX8 — первый плод стратегии «В Китае, для Китая и для мира» с ключевыми компонентами от местных партнёров, включая батареи CATL.
Кроме того, Nissan представил на Пекинском автосалоне новые седаны N6 и Teana. Nissan N6 стал первым в истории бренда подзаряжаемым гибридом (PHEV) для китайского рынка. Автомобиль длиной 4835 мм на колёсной базе 2815 мм оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. в паре с электромотором на 201 л.с. Тяговая литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 21,1 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 130 км по циклу CLTC, а низкий расход топлива (около 4,4 л/100 км) делает модель экономичной для повседневных поездок.
Nissan Teana — флагманский седан D-класса, известный на других рынках как Altima. Автомобиль длиной 4920 мм с колёсной базой 2825 мм получил глубокий рестайлинг: расширенную решётку радиатора, V-образные светодиодные ходовые огни и сквозную светодиодную полосу сзади с подсвечивающимся красным логотипом Nissan.
В движение Teana приводят два бензиновых двигателя — атмосферный 2.0 л мощностью 156 л.с. или турбированный 2.0 л VC-Turbo на 243 л.с., оба работают в паре с вариатором CVT. Главное технологическое обновление — интеграция мультимедийной системы Huawei HarmonySpace 5.0 с 15,6-дюймовым центральным дисплеем и аудиосистемой Huawei Sound с 17 динамиками, что делает Teana первым в мире неэлектрическим автомобилем с софтом от Huawei.
Компания Haval показала на Пекинском автосалоне гибридный внедорожник Haval Raptor Plus. Модель доступна в трёх комплектациях по цене от 189 800 до 215 800 юаней (около 2,15–2,45 млн рублей). Ключевое отличие Plus — увеличенные габариты и появление семиместной версии. Длина автомобиля — 4912 мм, колёсная база — 2850 мм, дорожный просвет — 221 мм.
Силовая установка — 1,5-литровый турбомотор (156 л.с.) в паре с двумя электромоторами. Суммарная мощность — 449 л.с. и 660 Нм, разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды. Запас хода на электротяге достигает 255 км, общий — более 1000 км.
Raptor Plus оснащён лидаром на крыше и системой автопилота Coffee Pilot 3.0 с функциями NOA на трассе и в городе. В салоне — 15,6-дюймовый центральный экран, цифровая приборка и проекционный дисплей. Для бездорожья предусмотрены блокировка заднего дифференциала и режим «ползущего» движения. Глубина брода — 580 мм.
Great Wall под брендом Ora представила в Пекине новый электромобиль Ora 5. Модель пришла на смену Ora Good Cat. Габариты: длина 4235 мм, колесная база 2650 мм. Доступна в двух версиях: стандартная (батарея 51 кВт·ч, запас хода 420 км) и Long Range (63 кВт·ч, 520 км). Мотор — 171 л.с.
В оснащении — 10,25-дюймовая приборка, 12,3-дюймовый центральный экран на процессоре Snapdragon 8155, система автопилота с автоматической парковкой. Цены — от 119 800 до 149 800 юаней (около 1,4–1,76 млн рублей). Продажи в Китае стартуют в мае 2026 года.
Volvo представила на Пекинском автосалоне электрический минивэн EM90. Автомобиль оснащён батареей ёмкостью 116 кВт·ч, запас хода достигает 738 км по циклу CLTC. Модель получила двухмоторную систему полного привода. В оснащение входят аудиосистема Bowers & Wilkins с 21 динамиком и система очистки воздуха.
Toyota представила на Пекинском автосалоне новый RAV4. Модель получила обновлённый дизайн: C-образные LED-фары и полузакрытую чёрную решётку радиатора, за что автомобиль прозвали «маленьким Прадо».
В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный экран и система безопасности TSS 4.0. Двигатели — 2.0 л атмосферный (173 л.с.), 2.0 л турбированный (248 л.с.) и гибридная версия с расходом 5.7 л/100 км.
Toyota также показала электрический седан bZ7. Это флагманская модель длиной 5130 мм и с колёсной базой 3100 мм. Запас хода достигает 710 км по циклу CLTC. bZ7 получил мультимедийную систему Huawei HarmonyOS и может управлять умным домом Xiaomi. Мощность электромотора — 272 л.с. Продажи в Китае начнутся во второй половине 2026 года.
Changan представил на Пекинском автосалоне гибрид CS75PLUS HEV. Кроссовер оснащён 1,5-литровым турбомотором с тепловой эффективностью 44,28% и электродвигателем 245 л.с. Не требует внешней подзарядки. Расход топлива в городе — 3,98 л/100 км. Габариты: длина 4770 мм, колёсная база 2800 мм. В салоне установлены три дисплея объединённых в единый блок диагональю 37 дюймов. Цена — от 109 900 до 134 900 юаней (около 1,3–1,6 млн рублей).
Exeed представила на Пекинском автосалоне концепт EX Vision. Это роскошный шестиместный SUV с дизайном «Звёздные врата»: массивная решётка радиатора, распашные двери и двухстворчатая задняя дверь.
Все поверхности в салоне отделаны мягкими материалами, а пол во втором и третьем рядах полностью ровный. Концепт получил чипсет Snapdragon 8397+, активную гидропневматическую подвеску с функцией поворота задних колёс и возможностью разворота на месте.
Exeed также представила Пекинском автосалоне флагманский концепт EX9. У машины особые пропорции: колёса сильно сдвинуты к переднему и заднему бамперам, что делает её похожей на дорогую яхту.
В машине есть сдвижные сиденья, огромный 21,4-дюймовый экран для задних пассажиров и необычный куполообразный светильник на потолке.
Jetour представил на Пекинском автосалоне трёхосный гибридный внедорожник G700. Модель построена на рамной архитектуре GAIA и позиционируется как премиальный вездеход. Габариты внушительные: длина — 5198 мм, колёсная база — 2870 мм. Угол въезда — 35°, съезда — 28°, глубина брода достигает 970 мм.
Под капотом установлена гибридная система Kunpeng: 2,0-литровый турбомотор (211 л.с.) в паре с двумя электромоторами. Суммарная мощность — 904 л.с., крутящий момент — 1135 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.
Запас хода на электротяге — до 150 км, общий — 1400 км. Автомобиль оснащён тремя блокировками дифференциала, функцией «танкового разворота» и может буксировать прицеп массой до 2,5 тонны.
Салон рассчитан на 5 или 6 мест. В оснащение входят три дисплея, включая 17,3-дюймовый экран для задних пассажиров. Также существует специальная «плавающая» версия с гребными винтами для движения по воде.
Zeekr представил на Пекинском автосалоне флагманский гибридный кроссовер 8X. Габариты: длина 5108 мм, колёсная база 3069 мм. Силовая установка: 2,0-л турбомотор (275 л.с.) + три электромотора, суммарная мощность 1400 л.с. Разгон до 100 км/ч за 2,96 с.
Запас хода на электротяге до 330 км, общий — до 1416 км. Зарядка с 20% до 80% за 9 минут. Оснащение: 5 лидаров, два чипа Nvidia Thor, ночное видение. Цена в Китае — от 329 800 до 500 800 юаней (3,9–5,9 млн рублей).
Jetour представил на Пекинском автосалоне электрический концепт TX. Это первый полностью электрический автомобиль бренда. Внешность сочетает квадратный дизайн с ретро-элементами: круглые фары спереди и сзади. По габаритам концепт близок к модели Jetour T1. На корме есть эмблема BEV, подтверждающая, что это электромобиль, а не гибрид.
Детали о характеристиках и сроках запуска серийной версии пока не раскрываются. Компания планирует выпускать по 2-3 электрические модели ежегодно.
На Пекинском автосалоне есть не только традиционные машины. Например, здесь можно увидеть «летающий автомобиль» Aridge (бренд Xpeng). Это двухместный беспилотный дрон с вертикальным взлётом и посадкой. Он может находиться в воздухе около 20 минут на высоте до 120 метров.