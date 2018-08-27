Провал машины-катамарана

И к автосалону в Турине 1967 года был готов автомобиль, получивший имя Silver Fox. На фоне всех предыдущих проектов OSI, Silver Fox выглядела настоящим космолетом… Да и на фоне других машин выставки тоже. «Серебряная лисица» имела два четко обозначенных понтона, соединенных между собой трубчатым каркасом и полумонококом – почти как самостоятельные автомобили Таруффи. На первый взгляд, такая конструкция была нерациональной – ведь кузов нужно было ужесточать в центральной части, дабы тот не просел под воздействием воздушных масс. Еще и пассажир с водителем, в случае с гражданской версией, сидели на огромном расстоянии друг от друга.