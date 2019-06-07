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11:06

Деcять альтернатив BMW M8

От классических британских гран-туреров до шведско-китайских гибридов

Новая BMW M8 наконец-то раскрыла свое лицо и технические характеристики. Все предположения инсайдеров и шпионов подтвердились — машина унаследовала техническую базу BMW M5, а значит получила 4,4-литровый V8 мощностью 600 лошадиных сил (в исполнении Competition — 625) и полноприводную трансмиссию M xDrive, которая позволяет отключать переднюю ось. Несмотря на то, что купе стало самым динамичным баварским автомобилем в истории («сотню» купе М8 Competition набирает всего 3,2 секунды), легкая жизнь его не ждет: мы подобрали десять автомобилей, которые поборются с «эмкой» за кошелек покупателя, и среди вариантов есть отнюдь не очевидные...

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