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9:40

Американский ответ «Супергелику»

6 причин, почему Hennessey Goliath 6x6 круче Mercedes-Benz G63 AMG 6x6

© компаний производителей
Алексей Олефиренко
С тех пор, как компания Hennessey начала строить гиперкары Venom GT, все остальные ее проекты отошли в автомобильных СМИ на второй план – ну мелко это все на фоне машин, способных разгоняться до 400 километров в час. А меж тем Джон Хэннесси и его подопечные за рамками «Веномов» делают действительно крутые вещи – например, дичайший Chevrolet Silverado с тремя осями, который в некоторых аспектах даже круче, чем знаменитый «Гелендваген» 6х6.

Он практичнее

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В отличие от своего немецкого собрата, Goliath был создан на базе пикапа, а не внедорожника, поэтому может похвастать просторным багажным отсеком – который после установки третьей оси стал еще больше. Компания Hennessey не приводит точные цифры объема багажника и грузоподъемности, но есть ощущение, что если на его пол и стенки постелить что-то вроде брезента, то можно организовать небольшой бассейн. При этом пассажиры салона тоже не будут стеснены – американский автомобиль все-таки.

Он мощнее, чем Brabus

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С завода G63 AMG 6x6 оснащался 5,5-литровым V8 с двумя турбинами, который развивал 544 силы и 760 Нм момента. Некоторым экземплярам внедорожника повезло (или не повезло) попасть в ателье Brabus, где отдачу V8 доводили 700 «лошадей» и 960 Нм. Но показатели мощности что простого G63, что «Брабуса» меркнут на фоне того, что предлагает 6,2-литровый V8 «Голиафа», оснащенный почти что трехлитровым компрессором с давлением в 0,5 бара – 715 сил, которые, при желании, можно и вовсе довести до 819. По крутящему моменту, правда, Hennessey слегка уступает Brabus, располагая «лишь» 915 Нм.

Он динамичнее

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Но что толку от мощности и крутящего момента Brabus 700 6x6, если разгон до 100 километров в час длится целых 7,4 секунды? К счастью, у Hennessey Goliath с динамикой никаких проблем нет – тот же контрольный рубеж в 100 километров в час он преодолевает примерно за 4,5 секунды. Вполне на уровне современных горячих хэтчбеков – правда, на Golf R в лесные дебри не заберешься.

Он хорош на бездорожье

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Для создания «Голиафа» Джон Хэннесси взял внедорожно-ориентированную версию пикапа Silverado, которая называется Trail Boss Z71. Сама по себе эта машина уже хороша на бездорожье – у нее есть блокировка заднего моста, двухступенчатая раздатка, - но ее возможности были выведены на новый уровень: помимо дополнительной оси, на которую подается крутящий момент, монстр от Hennessey может похвалиться солидным клиренсом (около 40 сантиметров), полностью кастомной задней подвеской, специальными 20-дюймовыми дисками и внедорожными шинами BFGoodrich, чей диаметр составляет 37 дюймов.

Он эксклюзивнее

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Покупая Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 вы можете быть уверены, что приобретаете настоящую экзотику – на весь мир было продано чуть более сотни подобных машин, многие из которых уже успели пострадать в ДТП и вряд ли вернутся на дороги. Но тираж Hennessey Goliath еще скромнее – всего 24 экземпляра! Автомобили будут поставляться клиентам через дилерские центры Chevrolet, при этом все они сохранят заводскую гарантию. На компоненты собственного изготовления Hennessey дает гарантию 3 года или 58 тысяч километров.

Он дешевле

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Когда шестиколесный Mercedes поступил в продажу – а случилось это в 2013 году, - его базовая цена составляла 379 тысяч евро. Сейчас, в зависимости от состояния и пробега, цены могут быть… раза в два, а то и три больше. В случае с Hennessey Goliath цена вопроса составляет «всего» 375 тысяч. И не евро, а вечнозеленых долларов. В эту стоимость, если что, уже включен Silverado Trail Boss Z71, который станет донором для «Голиафа». Ну, так кто же в этой паре все-таки круче? Напишите свое мнение в комментариях.

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