Американский ответ «Супергелику»

Когда шестиколесный Mercedes поступил в продажу – а случилось это в 2013 году, - его базовая цена составляла 379 тысяч евро. Сейчас, в зависимости от состояния и пробега, цены могут быть… раза в два, а то и три больше. В случае с Hennessey Goliath цена вопроса составляет «всего» 375 тысяч. И не евро, а вечнозеленых долларов. В эту стоимость, если что, уже включен Silverado Trail Boss Z71, который станет донором для «Голиафа». Ну, так кто же в этой паре все-таки круче? Напишите свое мнение в комментариях.