Художник из России пишет картины с автомобилями

Каждую субботу мы предлагаем вашему вниманию автомобильный инстаграм-аккаунт, достойный того, чтобы на него подписаться. Сегодня рекомендуем страничку Ивана Пашенцева (pashentsev_art), которая заменяет художнику портфолио. Его работы так хороши, что когда мы разбогатеем, закажем себе что-нибудь вдохновляющее и повесим в редакции «Мотора».

Ивану тридцать два, он закончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова. В его портфолио десятки автомобильных работ, и мы покажем некоторые из них. Например, вот пара знаменитых Мерседесов: «сто двадцать шестое» купе 560 SEC и родстер SL поколения R129. Эти машины стали классическими, кажется, еще до завершения их производства.