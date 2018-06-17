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10:44

Художник из России пишет картины с автомобилями

Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz

Московский художник Иван Пашенцев всем остальным сюжетам предпочитает автомобильные — с классическими гоночными машинами. Но по заказу может написать и что-нибудь современное. Или даже трактор.

Каждую субботу мы предлагаем вашему вниманию автомобильный инстаграм-аккаунт, достойный того, чтобы на него подписаться. Сегодня рекомендуем страничку Ивана Пашенцева (pashentsev_art), которая заменяет художнику портфолио. Его работы так хороши, что когда мы разбогатеем, закажем себе что-нибудь вдохновляющее и повесим в редакции «Мотора».

Ивану тридцать два, он закончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова. В его портфолио десятки автомобильных работ, и мы покажем некоторые из них. Например, вот пара знаменитых Мерседесов: «сто двадцать шестое» купе 560 SEC и родстер SL поколения R129. Эти машины стали классическими, кажется, еще до завершения их производства.

А эти два полотна с гоночными Porsche огромны: каждое размером 2,5х1 м! Они написаны акрилом на холсте. Диптих изображает лемановские прототипы и называется Race Legend

Maserati 3500 GT начала 1960-х годов. Холст, масло. Размер картины — 120х60 сантиметров. Разумеется, написана под заказ.

Кабриолет Aston Martin Vanquish Zagato Volante. Холст, масло. Размер — 100х30 см.

Нередко Иван выкладывает фотографии, по которым можно проследить процесс создания картины. Например, вот готовая работа. Эта Ferrari 250 GTO Scaglietti Berlinetta написана маслом на холсте, размер 100х30 см.

А эти три кадра показывают работу в процессе:

В самом начале мы упомянули тракторы. Вот Porsche Diesel Junior:

Это диптих маслом на холсте. Обе работы имеют размер метр на метр.

Мотоциклы, пожалуй, еще более детализированная и оттого сложная для художественного изображения категория. Но Иван берется и за них. В его портфолио есть несколько превосходно выполненных Ducati. В частности, это MH900E.

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