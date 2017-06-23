Самые крутые участники гонки Pikes Peak

Pikes Peak отмечает свое 101-летие, а мы рассказываем про самых крутых участников в ее истории

В прошлом году соревнование по подъему на гору Пайкс-Пик отметило свой столетний юбилей, но на подходе очередная «Гонка в облаках». Новые участники, новые автомобили, но цели старые – как можно быстрее проехать 20 километров пути, устланных крутыми поворотами. Хороший повод вспомнить самые яркие автомобили, которые пытались покорить знаменитую трассу в штате Колорадо.