Селектор
Опубликовано 23 июня 2017, 15:59

Самые крутые участники гонки Pikes Peak

Pikes Peak отмечает свое 101-летие, а мы рассказываем про самых крутых участников в ее истории
В прошлом году соревнование по подъему на гору Пайкс-Пик отметило свой столетний юбилей, но на подходе очередная «Гонка в облаках». Новые участники, новые автомобили, но цели старые – как можно быстрее проехать 20 километров пути, устланных крутыми поворотами. Хороший повод вспомнить самые яркие автомобили, которые пытались покорить знаменитую трассу в штате Колорадо.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Banks Power Twin Turbo

В гонке на Пайкс-Пик имеется несколько классов. Самый интересный из них — Unlimited, где регламент требует соблюдать лишь меры безопасности (каркас, шлем, ремни) и иметь технически исправный автомобиль. В остальном — полная свобода! Именно под него был построен этот дикий багги от Banks Power, оснащенный 1400-сильным V8 от Chevrolet. Дебют машины состоялся в 2012 году. Судя по видео, мощность здесь, м... немного избыточна.

© Banks Power