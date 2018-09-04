Перебежчики

Американские машины, в которых американских деталей меньше, чем в Хондах или Ниссанах

Согласно местному законодательству, все автомобили на рынке США должны иметь наклейку, на которой указывается, сколько процентов ее деталей произведены в Северной Америке. Тут-то и выясняется множество любопытных деталей: во-первых, не все машины с самой высочайшей локализацией носят американскую марку. Например, довольно много японских машин локализованы лучше, чем оплот местного автомобилизма - пикап Ford F150. А во-вторых, далеко не все машины с бейджиками Buick или Chevrolet имеют больше пяти процентов деталей из США и Канады. Верится с трудом, но о них сегодня мы и поговорим.