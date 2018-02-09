Самые популярные машины среди перегонщиков 20 лет назад

Какие машины пригоняли из-за границы в Россию в 90-х

Самые популярные машины среди перегонщиков 20 лет назад

Отечественный автомобильный рынок имеет уникальную историческую особенность: с начала 90-х и по конец 2000-х существовала мощная теневая индустрия, занимавшаяся привозом подержанных автомобилей из-за границы или «перегоном». В открытые врата некогда «железного занавеса» хлынули миллионы самых разнообразных автомобилей. Мы выбрали самые популярных модели, которые пригоняли к нам в промежуток в 90-е.
Иллюстрации: Компании-производители
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