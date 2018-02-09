Какие машины пригоняли из-за границы в Россию в 90-х

Ford Sierra

Как гласила народная мудрость, нельзя брать автомобили на букву «Ф» — Ford, Fiat и французский. Если весь итальянский автопром у нас до сих пор не любят, а французы стали занимать хоть какие-то значимые позиции 10-15 лет назад, то Ford Sierra — это любимый многими автомобиль. Крепкий кузов, надёжные моторы и подвески, а что нужно было нашему неискушённому водителю, пересевшему с осточертевших «жигулей»? А Ford со временем стал одним из ключевых игроков рынка новых автомобилей в России.