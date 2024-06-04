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Опубликовано 04 июня 2024, 07:00

Вместо L200 и Hilux: китайские пикапы

Новинки из КНР, которые могут увезти много груза
Пикапы большинства мировых производителей теперь не продаются в России официально, и этот сегмент практически полностью заняла продукция многочисленных китайских фирм. Только за последние месяцы автомобильные компании из Поднебесной показали на своей родине или уже вывели на наш рынок несколько подобных новинок. Среди этих моделей есть скромные утилитарные грузовички, экономичные и дальнобойные гибриды, тяговитые дизельные автомобили, стильные брутальные машины и даже динамичный электрокар, который способен потягаться в скорости с Tesla Cybertruck.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Great Wall Shanhai Poer Hi4-T

Флагманский пикап фирмы получил особо экономичную модификацию. Она позаимствовала у Tank 500 силовую установку Hi4-T, в состав которой входят 2,0-литровая «турбочетвёрка», электродвигатель в девятиступенчатой автоматической коробке передач и аккумулятор ёмкостью 37,1 киловатт-часа.

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