Вместо L200 и Hilux: китайские пикапы

Новинки из КНР, которые могут увезти много груза

Пикапы большинства мировых производителей теперь не продаются в России официально, и этот сегмент практически полностью заняла продукция многочисленных китайских фирм. Только за последние месяцы автомобильные компании из Поднебесной показали на своей родине или уже вывели на наш рынок несколько подобных новинок. Среди этих моделей есть скромные утилитарные грузовички, экономичные и дальнобойные гибриды, тяговитые дизельные автомобили, стильные брутальные машины и даже динамичный электрокар, который способен потягаться в скорости с Tesla Cybertruck.