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10:20

Пикапы, которые не возят картошку

Двухмоторный Ford Raptor, дрифтовый Mitsu, заниженная Toyota и другие грузовички, которые нельзя использовать по назначению

Когда дизайнерам нечего делать, у них все равно зудит какой-то мозговой центр, ответственный за фотошоп, творческое безумие или, может быть, жажду лайков в Инстаграме. Как бы там ни было, у нас собралась довольно обширная галерея грузовичков, которые точно не будут возить урожай. И своих хозяев в ковбойских шляпах в отпуск к озерам тоже не повезут. Если бы эти машины были сделаны не с помощью пера и мыши, а с применением сварочного аппарата (и известной матери), они бы вообще не получили доступ на дороги общего пользования. Но раз уж они все равно не выберутся за пределы виртуальной реальности, остается только разглядывать их, открывать рот от удивления и негодовать. Или восхищаться.