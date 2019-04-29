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9:25

Полвека Porsche, впервые победившему в Ле-Мане

Все варианты легендарного Porsche 917

50 лет назад, в 1969 году, Porsche представила гоночный прототип модели 917. Болид со сверхмощным 12-цилиндровым двигателем стал доминирующей силой в гонках спорткаров: на нём дважды выигрывали «24 часа Ле-Мана»! Марку Porsche, которая до той поры была известна в основном по легким и обтекаемым, но не слишком мощным машинам, эта модель вывела на новый уровень. А сам Porsche 917 стал одним из самых знаменитых гоночных автомобилей современности.

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