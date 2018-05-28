Самые популярные машины в 28 странах Европы

Аналитическое агентство JATO Dynamics составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в 27 странах Европы, а мы добавили в этот список Kia Rio. «Кореец» является самой популярной машиной в РФ – за первые четыре месяца 2018 года она разошлась тиражом в 33 893 штук. Больше всего в ЕС покупают VW Golf и Skoda Octavia – эти модели популярны в пяти и семи странах соответственно. Какие еще модели вошли в этот список? Узнайте из нашей галереи!

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Иллюстрации: Компании-производители