Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году

Самые популярные машины в 28 странах Европы

Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году

Аналитическое агентство JATO Dynamics составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в 27 странах Европы, а мы добавили в этот список Kia Rio. «Кореец» является самой популярной машиной в РФ – за первые четыре месяца 2018 года она разошлась тиражом в 33 893 штук. Больше всего в ЕС покупают VW Golf и Skoda Octavia – эти модели популярны в пяти и семи странах соответственно. Какие еще модели вошли в этот список? Узнайте из нашей галереи!
Иллюстрации: Компании-производители
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