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9:00

Как известные автомобили получили свои имена

Ребусы от Tesla, энциклопедия ветров Volkswagen и истребитель Мустангов от Chevrolet

В любой автомобильной компании есть целый отдел, чья главная задача — придумывать имена для новых моделей. Если автомобиль будет ассоциироваться с неудачным предшественником или его название будет звучать на иностранном языке вульгарно или нецензурно, продажи вряд ли будут высокими. По этой причине, например, на нашем рынке модель Hyundai Accent продается под именем Solaris, чтобы у покупателей не возникало связи с устаревшей моделью, Volkswagen решил убрать с рынка Passat CC и выпустить взамен Arteon, а советские «Жигули» уже с 1975 года экспортировали под именем Lada, поскольку оригинальное название было слишком созвучно со словом «жиголо», которое имеет не самую положительную окраску.

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