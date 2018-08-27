Porsche в грязи

Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли

Porsche возвращается в чемпионат мира по ралли! Конечно, это большое преувеличение — Porsche Cayman GT4 только проехал один этап в Германии, да и то лишь в роли судейского «нулевого» автомобиля. Но в Porsche обещают продавать раллийные Кайманы всем желающим, и это на полном серьезе. Кто вообще додумался притащить чисто асфальтовые спорткары на разбитые раллийные трассы? На самом деле Porsche были совершенно обыденным явлением для ралли еще полвека назад! «Мотор» решил перечислить самые запоминающиеся моменты.