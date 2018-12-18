Porsche для бедных

Бюджетное купе, универсал и другие безумные версии нового Porsche 911

Мы уже знаем, что новый Porsche 911 будет чуть длиннее предыдущего, у него будут выдвигающиеся ручки дверей с электроприводом, система ночного видения и новая электронная приборная панель. Но множество модификаций «девятьсот одиннадцатого», которыми славится это семейство, немцы будут выпускать постепенно в последующие годы. Хотите взглянуть на них прямо сейчас? Посмотрите нашу галерею с работами X-Tomi Design — ребята уже представили, как будут выглядеть самые разные версии Porsche 911, и даже добавили в этот перечень свои безумные варианты