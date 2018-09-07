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9:06

Самые мощные тракторы

Шесть тракторов дороже суперкаров, которые вспашут поле быстрее торнадо

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© из открытых источников
Прошли те времена, когда тракторам было достаточно 20 «силенок» — тяжелое навесное оборудование и, соответственно, возросшая масса требуют больше мощности для интенсивной работы на полях. Сегодня мы расскажем о шести тракторах, чья мощность сопоставима с современными спорт- и суперкарами. И речь идет не о дрэговых корчах, а о вполне рабочей технике, способной вкалывать сутки напролет.

Fendt 1050 Vario

Обладатель звания «Лучший трактор 2016 года» в Европе и золотой медали польской выставки Polagra-Premiery не мог не получить мощный двигатель, и в случае с Fendt 1050 Vario это 12,4-литровый мотор MAN, развивающий 519 лошадиных сил.

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Неприхотливый силовой агрегат, отличающийся огромными межсервисными интервалами, работает в паре с вариатором VarioDrive ТА400, раздающим 2400 Нм момента на обе оси. Благодаря гидропневматической подвеске и специальной системе выравнивания трактор очень устойчив при любых нагрузках… и очень недешев даже в состоянии бывшего в употреблении - на вторичном рынке цены на 1050 Vario начинаются от 21 миллиона рублей…

Claas Xerion 5000

Компактный Xerion 5000 не так прост, как может показаться на первый взгляд: под капотом этого «крокодила» скрывается надежная и мощная «шестерка» Caterpillar C13, которая с 12,5 литров рабочего объема снимает 487 «лошадей».

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Кратковременно мощность можно повысить до 524 сил, поэтому в данном списке он находится выше 1050 Vario. Крутящего момента «Ксериона» (2353 Нм) хватает как для бодрого движения машины, так и для работы ее навесного оборудования. Фермеры, работающие на Xerion 5000, говорят, что у него лишь два недостатка — непростое и дорогостоящее обслуживание, которое приходится проводить самостоятельно по окончанию гарантийного срока, а также кусачая цена в районе 25 миллионов рублей за новый трактор.

John Deere 9620RX

Самый мощный трактор компании John Deere, 9620RX, благодаря своим четырем тракам Camso Duradrive 6500 выглядит крайне агрессивно.

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Однако за этой визуальной агрессией стоят минимальное давление на грунт — спасибо тележкам с одной ведущей шестерней и четырьмя роликами, — а также суперкаровская мощь: 15-литровый двигатель Cummins QSX15 развивает 620 лошадиных сил. Система Autotrac позволяет делать точные параллельные проходы благодаря данным GPS, тем самым облегчая работу оператора. Ну а сам трактор существенно облегчает бумажник того, кто его приобретает: официально 9620RX в России не продается, но в странах ближайшего зарубежья он стоит от 30 миллионов рублей — и это речь идет о б/у машине с небольшим пробегом.

New Holland T9.670

Последняя цифра в названии New Holland T9.670, который имеет широкое шасси со сдвоенными колесами, соответствует максимальной мощности — именно столько лошадиных сил развивает 12,7-литровый двигатель FPT Cursor 13.

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Но огромная мощь турбированного мотора — лишь одно из достоинств трактора: его можно оснастить «полевым автопилотом» (система Intellisteer помогает выстраивать предельно аккуратные параллельные проходы на полях с точностью до 2,5 сантиметров), а благодаря системе Intelliview III — регулировать давление в контурах гидравлической системы посредством небольшого экрана, что облегчает работу с разными плугами и подобного рода устройствами. Цены на обновленные Т9 доступны только по запросу, но есть подозрения, что 670-сильный флагман стоит около 28-30 миллионов рублей.

Case IH Quadtrac 620

Монструозный Quadtrac 620 на сегодняшний день является самым мощным серийным трактором в мире: притом, что его номинальная мощность в обычном рабочем режиме составляет 620 сил, максимальная мощность доходит до 682 «лошадей» — это больше, чем, скажем, у нынешнего Corvette Z06.

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Благодаря широченным тракам, используемым вместо колес, Quadtrac 620 оказывает минимальное давление на поверхность, тем самым предотвращая уплотнение грунта. Ну а мощь двигателя позволяет Quadtrac 620 быть самым эффективным полевым работником среди всех ближайших аналогов — это может подтвердить Лаборатория испытаний тракторов Университета Небраски. Стоит такая машина в районе 30 миллионов рублей.

Big Bud 747

Когда речь заходит о «самых-самых» тракторах, не упомянуть Big Bud 747 невозможно. Построенный в 1977 году, он является самым большим сельскохозяйственным трактором в мире… и самым мощным: 16-цилиндровый Detroit Diesel 16V92T с двумя турбонагнетателями и двумя компрессорами развивает 1100 лошадиных сил в своей последней итерации (хотя изначально мощность мотора составляла «лишь» 760 сил).

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У Big Bud 747 есть несколько братьев и сестер, которые лишь слегка уступают ему по мощности и габаритам, но сам 747 такой один на весь свет. В последние годы он практически бездействует, лишь изредка выезжая на тематические мероприятия из музея в Кларионе (штат Айова).

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