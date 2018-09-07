Самые мощные тракторы

Неприхотливый силовой агрегат, отличающийся огромными межсервисными интервалами, работает в паре с вариатором VarioDrive ТА400, раздающим 2400 Нм момента на обе оси. Благодаря гидропневматической подвеске и специальной системе выравнивания трактор очень устойчив при любых нагрузках… и очень недешев даже в состоянии бывшего в употреблении - на вторичном рынке цены на 1050 Vario начинаются от 21 миллиона рублей…

Claas Xerion 5000

Компактный Xerion 5000 не так прост, как может показаться на первый взгляд: под капотом этого «крокодила» скрывается надежная и мощная «шестерка» Caterpillar C13, которая с 12,5 литров рабочего объема снимает 487 «лошадей».