Самые мощные тракторы

Fendt 1050 Vario
Обладатель звания «Лучший трактор 2016 года» в Европе и золотой медали польской выставки Polagra-Premiery не мог не получить мощный двигатель, и в случае с Fendt 1050 Vario это 12,4-литровый мотор MAN, развивающий 519 лошадиных сил.
Неприхотливый силовой агрегат, отличающийся огромными межсервисными интервалами, работает в паре с вариатором VarioDrive ТА400, раздающим 2400 Нм момента на обе оси. Благодаря гидропневматической подвеске и специальной системе выравнивания трактор очень устойчив при любых нагрузках… и очень недешев даже в состоянии бывшего в употреблении - на вторичном рынке цены на 1050 Vario начинаются от 21 миллиона рублей…
Claas Xerion 5000
Компактный Xerion 5000 не так прост, как может показаться на первый взгляд: под капотом этого «крокодила» скрывается надежная и мощная «шестерка» Caterpillar C13, которая с 12,5 литров рабочего объема снимает 487 «лошадей».
Кратковременно мощность можно повысить до 524 сил, поэтому в данном списке он находится выше 1050 Vario. Крутящего момента «Ксериона» (2353 Нм) хватает как для бодрого движения машины, так и для работы ее навесного оборудования. Фермеры, работающие на Xerion 5000, говорят, что у него лишь два недостатка — непростое и дорогостоящее обслуживание, которое приходится проводить самостоятельно по окончанию гарантийного срока, а также кусачая цена в районе 25 миллионов рублей за новый трактор.
John Deere 9620RX
Самый мощный трактор компании John Deere, 9620RX, благодаря своим четырем тракам Camso Duradrive 6500 выглядит крайне агрессивно.
Однако за этой визуальной агрессией стоят минимальное давление на грунт — спасибо тележкам с одной ведущей шестерней и четырьмя роликами, — а также суперкаровская мощь: 15-литровый двигатель Cummins QSX15 развивает 620 лошадиных сил. Система Autotrac позволяет делать точные параллельные проходы благодаря данным GPS, тем самым облегчая работу оператора. Ну а сам трактор существенно облегчает бумажник того, кто его приобретает: официально 9620RX в России не продается, но в странах ближайшего зарубежья он стоит от 30 миллионов рублей — и это речь идет о б/у машине с небольшим пробегом.
New Holland T9.670
Последняя цифра в названии New Holland T9.670, который имеет широкое шасси со сдвоенными колесами, соответствует максимальной мощности — именно столько лошадиных сил развивает 12,7-литровый двигатель FPT Cursor 13.
Но огромная мощь турбированного мотора — лишь одно из достоинств трактора: его можно оснастить «полевым автопилотом» (система Intellisteer помогает выстраивать предельно аккуратные параллельные проходы на полях с точностью до 2,5 сантиметров), а благодаря системе Intelliview III — регулировать давление в контурах гидравлической системы посредством небольшого экрана, что облегчает работу с разными плугами и подобного рода устройствами. Цены на обновленные Т9 доступны только по запросу, но есть подозрения, что 670-сильный флагман стоит около 28-30 миллионов рублей.
Case IH Quadtrac 620
Монструозный Quadtrac 620 на сегодняшний день является самым мощным серийным трактором в мире: притом, что его номинальная мощность в обычном рабочем режиме составляет 620 сил, максимальная мощность доходит до 682 «лошадей» — это больше, чем, скажем, у нынешнего Corvette Z06.
Благодаря широченным тракам, используемым вместо колес, Quadtrac 620 оказывает минимальное давление на поверхность, тем самым предотвращая уплотнение грунта. Ну а мощь двигателя позволяет Quadtrac 620 быть самым эффективным полевым работником среди всех ближайших аналогов — это может подтвердить Лаборатория испытаний тракторов Университета Небраски. Стоит такая машина в районе 30 миллионов рублей.
Big Bud 747
Когда речь заходит о «самых-самых» тракторах, не упомянуть Big Bud 747 невозможно. Построенный в 1977 году, он является самым большим сельскохозяйственным трактором в мире… и самым мощным: 16-цилиндровый Detroit Diesel 16V92T с двумя турбонагнетателями и двумя компрессорами развивает 1100 лошадиных сил в своей последней итерации (хотя изначально мощность мотора составляла «лишь» 760 сил).
У Big Bud 747 есть несколько братьев и сестер, которые лишь слегка уступают ему по мощности и габаритам, но сам 747 такой один на весь свет. В последние годы он практически бездействует, лишь изредка выезжая на тематические мероприятия из музея в Кларионе (штат Айова).