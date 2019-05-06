Превратить в универсал

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Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки

Известный дизайнер Райн Приск (Rain Prisk) обращается с фотошопом на уровне «повелитель». На наше счастье, у него богатая фантазия и весьма интересный вкус к автомобилям. Будь наша воля, мы бы тоже переделали половину спорткаров в шутинг-брейки (shooting brake). А пока производители не балуют рынок чем-то подобным, работы Райна позволяют представить, как могут выглядеть машины для очень быстрых путешествий или перевозки серфа (новогодней ёлки, стремянки, чучела жирафа, картонной Бузовой...) с фотографической точностью. Выражаем ему благодарность от лица автомобильных энтузиастов с менее развитой фантазией.