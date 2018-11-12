Продается Бетмобиль — не бит, не крашен

Необычные и интересные автомобильные лоты знаменитого аукциона Сотбис — что купили бы себе вы?

В мире есть только два аукционных дома с такой непробиваемой репутацией — Сотбис и Кристис. Но нам больше интересен первый, потому что именно Сотбис регулярно в течение года проводит специализированные торги автомобилей. На этот раз восьмого декабря мероприятие пройдет в Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе и на нем можно будет приобрести ряд очень любопытных лотов, от Бэтмобиля до режиссерского стула Стива МакКуина, редких версий Ferrari и машины NASCAR. А что из предложенного списка купили бы себе вы?