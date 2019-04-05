25 автомобилей-бестселлеров России

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года

После небольшого падения в феврале 2019 года российский автомобильный рынок снова показал рост. В прошлом месяце россияне купили на 1,8 процента (или на 2901 штуку) больше машин, чем в том же месяце годом ранее — 160 180 экземпляров. Эксперты считают, что давать точный прогноз тому, в какую сторону будут двигаться продажи, пока рано. Так, суммарные продажи за квартал оказались на уровне 2018 года года, но достигнуто это было, как говорят в Ассоциации европейского бизнеса, «значительно большим усилием участников рынка». Самой популярной моделью в марте снова оказалась Lada Vesta, которая обогнала семейство Granta, занимавшее первую строчку рейтинга бестселлеров по итогам февраля. Другие машины, которые вошли в рейтинг бестселлеров, можно увидеть в нашей галерее.