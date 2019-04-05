Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
9:48

25 автомобилей-бестселлеров России

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года

После небольшого падения в феврале 2019 года российский автомобильный рынок снова показал рост. В прошлом месяце россияне купили на 1,8 процента (или на 2901 штуку) больше машин, чем в том же месяце годом ранее — 160 180 экземпляров. Эксперты считают, что давать точный прогноз тому, в какую сторону будут двигаться продажи, пока рано. Так, суммарные продажи за квартал оказались на уровне 2018 года года, но достигнуто это было, как говорят в Ассоциации европейского бизнеса, «значительно большим усилием участников рынка». Самой популярной моделью в марте снова оказалась Lada Vesta, которая обогнала семейство Granta, занимавшее первую строчку рейтинга бестселлеров по итогам февраля. Другие машины, которые вошли в рейтинг бестселлеров, можно увидеть в нашей галерее.

Загрузка...
Загрузка...