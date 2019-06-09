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10:46

Самые продаваемые автомобили России

25 самых популярных моделей мая

Продажи новых автомобилей в мае сократились почти на 7 процентов в сравнении с тем же месяцем 2018 года — это самое большое падение российского рынка за последние два года. По данным АЕБ, за месяц в стране продано 137 624 автомобиля, и самые популярные модели — отечественного производства, в том числе иностранных марок. В абсолютных числах снижение продаж составило 9 901 единицу. Всего с начала года россияне купили 677 570 новых автомобилей. Это на 2,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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