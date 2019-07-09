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15:29

25 самых популярных автомобилей России

Названы самые продаваемые модели июня 2019 года

В июне россияне купили 151,1 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 процента меньше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия тоже зафиксировано падение — продажи сократились на 2,4 процента, при этом наибольший «минус» рынок продемонстрировал в мае. В общей сложности за шесть месяцев приобретено 828 750 машин. В июне же самой популярной моделью России остается Lada Granta. За месяц она разошлась тиражом 11 609 экземпляров — почти на 2,5 тысячи экземпляров больше, чем в июне 2018 года. Какие еще автомобили вошли в число самых продаваемых? Смотрите нашу галерею.

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