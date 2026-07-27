Такси и каршеринг как индикатор

Седан KRS — модель российского бренда Solaris, и на дорогах его уже не спутаешь с чем-то другим. При этом с технической точки зрения KRS — это не эксперимент и не попытка угадать тренды, а последовательное развитие платформы, которая за десятилетие стала фактическим стандартом для городского автомобиля в России.

Есть негласный маркер надежности: если автомобиль массово закупают агрегаторы каршеринга и таксопарки — значит, он обладает невысокой стоимостью владения и прогнозируемым ресурсом узлов. У предшествующей платформы, на которой базируется KRS, была репутация машины, способной в такси и каршеринге без особых кризисов проходить 300 тыс. км и более.