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8:30

Все, что нужно знать об Audi Q3 Sportback

Встречаем купе-кроссовер Audi для среднего класса

Компания Audi показала второй в модельном ряду купе-кроссовер — Audi Q3 Sportback, который даже после флагманского Q8 не кажется аскетичным. От нового Q3, который показали год назад, ему достались платформа и линейка двигателей, а элементы дизайна — от электрокара E-tron и даже от Bentley Bentayga. Как самый пресный кроссовер немецкой марки во втором поколении неожиданно обрел харизму сразу в двух лицах — в нашем репортаже из Ингольштадта, где в секретном ангаре проходила презентация модели.