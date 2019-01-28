Очень широкие и очень горячие хэтчбеки

Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC

Их не забудешь, увидев хотя бы единожды: рев высокооборотного мотора, драматически расширенный кузов, огромные 18-дюймовые колеса... Это так назывемые кит-кары — специально подготовленные для ралли переднеприводные хэтчбеки с атмосферными двигателями, которые были популярны во второй половине девяностых годов. Конечно, они остались в тени полноприводных турбо-монстров класса WRC, и все же болельщики и гонщики любят и помнят эти машины. Лёгкие, мощные и нервные, они требовали от пилотов решительности, молниеносной реакции и недюжинного таланта — и не прощали ошибок. Но в руках умелого раллиста на асфальте двухлитровые кит-кары творили чудеса, опережая даже WRC-монстров! В девяностые в рамках мирового чемпионата разыгрывали Кубок мира по ралли в двухлитровом классе, что привлекло мощные заводские команды. На кит-карах блистали Франсуа Делекур, Филипп Бугальски, Жан Раньотти, Хесус Пурас, Гвиндаф Эванс и будущий девятикратный чемпион мира Себастьен Лёб.