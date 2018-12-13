Раллийные легенды, сосланные на асфальт

Все эти машины нарисованы, но выглядят круче настоящих

Дизайнер Хызыл Салим из Великобритании работает в Ghost Games, которая занимается новыми инкарнациями Need for Speed. А для собственного удовольствия он создает визуализации немыслимого автомобильного тюнинга и различные стилизации. Например, на этих рендерах — знаменитые модели, прославившиеся в ралли. Но что если бы все эти «Импрезы», «Эволюшены» и «Дельты» гонялись в кольце или дрифтовали? Картинки получились настолько эффектными и реалистичными, что способны раззадорить воображение любого «петролхэда». Предлагаем вашему вниманию самые яркие и неожиданные перевоплощения.