Десять машин, к которым причастны неавтомобильные люди

Известные музыканты зарабатывают очень неплохо. А на что тратить кровно заработанные гастролями деньги, когда вилла, самолет и личный кенгуру уже есть? Естественно, на машины! Но у всех звезд разные запросы. Наименее привередливым хватит чего-то простого: например, скромно украшенного бриллиантами и платиной Bentley. Но есть и другие примеры.

Например, гениальный гитарист Эрик Клэптон. Британец – давний поклонник машин Ferrari, а особой его страстью стало купе 512 BB, тираж которого не превысил тысячи экземпляров (три из сохранившихся машин, кстати, принадлежат Клэптону). По всей видимости, Эрик заскучал и захотел еще одну 512-ю. И обратился с этой просьбой по самому правильному адресу – непосредственно в Ferrari.