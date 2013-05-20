Десять машин, к которым причастны неавтомобильные люди

Идея на миллионДесять машин, к которым причастны неавтомобильные люди
Что будет, если к дизайну автомобиля привлечь случайного человека? Думаете, получится полный ужас: он поставит на машину квадратные колеса, придаст ей безумные формы и встроит кофеварку? Не обязательно. «Мотор» выбрал десять машин, так или иначе связанных с "неавтомобильными" людьми, и сравнил их.
Что будет, если к дизайну автомобиля привлечь случайного человека? Думаете, получится полный ужас: он поставит на машину квадратные колеса, придаст ей безумные формы и встроит кофеварку? Не обязательно. «Мотор» выбрал десять машин, так или иначе связанных с "неавтомобильными" людьми, и сравнил их.
[center]~ Дизайнеры и архитекторы ~[/center]
[center] Renault Twin’Z VS. Toyota ME.WE [/center]
В этом году два автомобильных гиганта – Renault и Toyota – показали концепт-кары, в разработке которых им помогали промышленные дизайнеры и архитекторы. Французам подыгрывал валлиец Росс Лавгроув, а японцам – француз Жан-Мари Массо. Но по уровню восприятия модели получились абсолютно полярными.
я выбрал вместо рекламы.
Концепт Renault Twin’Z даже самый отпетый гринписовец назвал бы слишком «зеленым». Но, в отличие от других эко-моделей, маленький «француз» действительно радует (вернее, забавляет) глаз. Да, он получился слегка неуклюжим, но за его сумасшедшие колесные диски, великолепные задние фонари, безбашенную расцветку крыши и психоделический салон ему можно простить все. Промах – только с силовой установкой: к такой пышности форм стоило бы прикрутить что-нибудь более мощное, чем унылые 68 лошадиных сил.
я выбрал вместо рекламы.
Уродец от Toyota называется ME.WE. Революционность его заключается в том, что кузов концепта сделан из полипропиленовых панелей, усеянных углублениями, которые не добавляют ни эстетичности, ни функциональности. Негативное первое впечатление слегка исправляет салон, который зачем-то получил полностью разборный и съемный задний диван. А вот багажник крошечный и годен разве что для перевозки пары спичечных коробков: шопинг в гипермаркете, очевидно, не удел ME.WE. Даже несмотря на то, что у модели есть возможность загрузить поклажу на крышу. Таким образом, двойку «Тойота» и Массо получают не только за дизайн, но и за функциональность.
[center]~ Музыканты ~[/center]
[center] Ferrari SP12 EC VS. IAMAUTO DeLorean [/center]
Известные музыканты зарабатывают очень неплохо. А на что тратить кровно заработанные гастролями деньги, когда вилла, самолет и личный кенгуру уже есть? Естественно, на машины! Но у всех звезд разные запросы. Наименее привередливым хватит чего-то простого: например, скромно украшенного бриллиантами и платиной Bentley. Но есть и другие примеры.
Например, гениальный гитарист Эрик Клэптон. Британец – давний поклонник машин Ferrari, а особой его страстью стало купе 512 BB, тираж которого не превысил тысячи экземпляров (три из сохранившихся машин, кстати, принадлежат Клэптону). По всей видимости, Эрик заскучал и захотел еще одну 512-ю. И обратился с этой просьбой по самому правильному адресу – непосредственно в Ferrari.
Итальянцы, естественно, пошли навстречу своему почетному клиенту, позвав на помощь дизайнеров из Pininfarina и построив стилизованное под 512 BB купе 458 Italia. Машина – на пять баллов: стильная, красивая, стремительная. До полного счастья не хватает только классического двигателя V12, на месте которого стоит 570-сильная «восьмерка» от «Италии». Но даже это трудно назвать недостатком.
А вот участник поп-группы The Black Eyed Peas Will.i.am (Уилл Ай Эм) в своих автомобильных изысканиях зашел куда дальше. Будучи от природы очень скромным человеком, он создал компанию имени себя – IAMAUTO – и вознамерился делать люксовые машины самостоятельно. Естественно, что у человека, группа которого записала альбом под названием «Валяние дурака» (Monkey Business), ничего хорошего не получилось.
В основу первой модели Will.i.am лег легендарный DeLorean DMC-12 – и был безвозвратно испорчен. Уродец из "машины времени" получился редкостный – первый кандидат на попадание в автомобильную кунсткамеру. Но лучше применять этот автомобиль как тест на вменяемость, ведь стоит он 700 тысяч долларов.
[center]~ Спортсмены ~[/center]
[center] Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss VS. Infiniti FX Sebastian Vettel Edition [/center]
Легендарный Стирлинг Мосс – один из самых невезучих пилотов в истории Формулы-1. За свои четыре вице-чемпионских титула, один из которых Мосс заработал за рулем болида Mercedes-Benz, он удостоился от немецкой компании большой чести. Его именем назвали сумасшедший по своей красоте и не менее впечатляющую по техническим характеристикам, начисто лишенный крыши и стекол родстер SLR McLaren Stirling Moss.
я выбрал вместо рекламы.
Модель вышла тиражом в 75 экземпляров и стала лебединой песней сотрудничества Mercedes-Benz и McLaren. Последний совместный, да еще и посвященный Моссу, англо-немецкий суперкар оснастили могучим 5,5-литровым бензиновым мотором V8 с механическим нагнетателем. Двигатель «подружили» с пятиступенчатой «механикой», и это сочетание позволяет SLR-у выстреливать с места до первой «сотни» всего за 3,5 секунды. Ничего не скажешь: модель действительно достойная великого гонщика.
Прямая противоположность SLR McLaren Stirling Moss – Infiniti FX Sebastian Vettel Edition. Бегемотообразный кроссовер, мягко говоря, плохо ассоциируется с автомобильными гонками. И уж тем более с человеком, который стал чемпионом Формулы-1, героем автомобильного симулятора Gran Turismo 5, и который не побоялся сфотографироваться с гастарбайтерами в Сочи.
я выбрал вместо рекламы.
Несколько косметических изменений во внешности и интерьере, стилизованный под аналог гоночного болида руль и дополнительные 30 лошадиных сил к уже имеющимся 390 – так себе повод для того, чтобы переплачивать без малого 45 тысяч евро. Так что на сегодняшний день, несмотря на ощутимую разницу в количестве чемпионских титулов, победитель Мосс и «его» SLR.
[center]~ Политические и религиозные деятели ~[/center]
[center] Lexus LS 600h L Landaulet VS. Mercedes-Benz M-Class Popemobile [/center]
Mercedes-Benz – давний поставщик автомобилей для папы Римского. Первые «Мерседесы» в гараже понтифика появились еще в 1930-х и с тех пор перевозка главы католической церкви на машинах немецкой марки стала традицией. Но в последнее время подшефная Дитеру Цетше компания делает для папы каких-то чудовищ.
я выбрал вместо рекламы.
Последнее творение Mercedes-Benz – невразумительный внедорожник M-Class с аквариумом вместо задней части кузова. По задумке создателей, понтифику в стеклянном саркофаге должно быть удобно сидеть на его троне. Скорее всего, так оно и есть, но эстетическая ценность автомобиля определенно вызывает сомнения. Особенно на фоне великолепного ландоле Mercedes-Benz Pullman конца 1960-х, который также предназначался папе. «Мерседесу» есть над чем призадумываться, начиная работу над следующим папамобилем.
Зато другой производитель премиальных автомобилей – Lexus – изо всех сил постарался ради князя Монако и его жены Шарлин Уиттсток. Специалисты люксового японского бренда подготовили для свадьбы влюбленных уникальный LS 600h с кузовом типа «ландо», который оказался так хорош, что после бракосочетания машина отправилась на обозрение широкой публики в музей океанографии Монако.
я выбрал вместо рекламы.
Особенностью полукабриолета является то, что складная часть его крыши сделана не из плотной черной материи, а из прозрачного поликарбоната. В отличие от папамобиля «Мерседеса», этот "аквариум" получился отличным. Купол сделал и без того симпатичный, но скучноватый седан, привлекающим внимание. А при сложенной крыше машина и вовсе выглядит великолепно!
[center]~ Супергерои ~[/center]
[center] Audi R8 e-tron VS. Kia Justice League [/center]
Недавно компания Kia разродилась целой серией автомобилей, посвященных супергероям «Лиги Справедливости». И все, казалось бы ничего: пара «Оптим» для Бэтмена и Супермена выглядят вполне себе пристойно. Но представить себе, что один из них при исполнении обязанностей по спасению беззащитных людишек предпочтет корейский седан как-то не получается.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Особенно нелепо выглядит Kia Soul для «Зеленого Фонаря». Они действительно думают, что герой, который обладает практически всеми сверхспособностями, поедет спасать мир на бюджетном переднеприводном кроссовере? Аналогичная ситуация с Rio для Аквамена, а апофеозом абсурда стал Sportage для Чудо-женщины. Все было нормально, если бы эта женщина была матерью троих детей и ездила бы каждую субботу за продуктами, а не сражалась со вселенским злом в трусах расцветки американского флага.
Другое дело – электрический суперкар Audi R8 e-tron, на котором ездит Тони Старк, он же «Железный человек». Этот автомобиль, пожалуй, идеально отражает сущность нагловатого миллиардера, который с легкой ленцой ликвидирует угрозы для человечества. Он – Старк – от злодеев, а «Ауди» – от парникового эффекта, оставаясь при этом самым настоящим спортивным автомобилем.
я выбрал вместо рекламы.
К сожалению, шанс на обладание R8 e-tron для обычного человека в Audi зарубили. По мнению немцев, у модели не будет достаточной клиентской базы. Похоже, что на покупку электрического суперкара смог бы решиться только вымышленный оружейный барон по имени Тони. С другой стороны, это и хорошо – супергерои должны быть исключительными. И их машины тоже.