Клуб мертвых поэтов

Популярность, резкие высказывания, связи в криминальных кругах и наркотики кружат черными воронами над головами известных рэперов. Буквально в конце прошлого года от передозировки опиатами умер Lil Peep, прославлявший в одном из своих клипов Гелендваген, позавчера в своей BMW i8 во Флориде застрелен известный исполнитель XXXTentacion. Мы решили привести небольшой список машин, которые стали последним пристанищем известных рэперов.

2Pac и BMW 750iL

Место гибели: 13 сентября 1996, Лас-Вегас

Посмотрев бой Майка Тайсона в MGM Grand, Тупак Шакур отправился в клуб на правом переднем сиденье BMW Шуга Найта. В 23 часа машину остановила полиция за отсутствие номерных знаков и громкую музыку, а в 23:15 «семерка» была обстреляна на светофоре незнакомцами из белого Cadillac. Четыре пули попали в Шакура. Последней его фразой было «Fuck you», адресованное прибывшему на место преступления полицейскому. Интересно жил человек!

The Notorious B.I.G. и GMC Suburban

Место гибели: 9 марта 1997, Лос-Анджелес

Остановка перед светофором, наверное, самое опасное место на Земле для любого рэпера. Suburban Бигги (он сидел на переднем пассажирском сидении) тоже остановился на красный по дороге в гостиницу, когда сзади его машину охраны отсекла Toyota Land Cruiser. Сбоку в этот момент подъехала Chevrolet Impala, в которой сидел чернокожий в голубом костюме и бабочке. Положив пистолет на предплечье, незнакомец разрядил в рэпера весь магазин. The Notorious B.I.G. и 2Pac были основными соперниками в войне рэперов Восточного и Западного побережья США, но оказались главными ее жертвами.

XXXTentacion и BMW i8

Место гибели: 19 июня 2018, Дирфилд-Бич

XXXTentacion был позавчера застрелен в BMW i8 на выезде из собственного мотосалона. Причиной нападения может быть банальный грабеж (нападавшие забрали из салона i8 сумку Louis Vuitton) или вражда - среди подозреваемых числится исполнитель Soldier Kidd. Спустя несколько часов после инцидентом с XXXTentacion в Пенсильвании был убит еще один рэпер — Джимми Уопо. Его расстреляли из проезжавшей мимо машины.

Scott La Rock и Jeep CJ-7

Место гибели: 27 августа 1987, Нью-Йорк

Двоюродный брат рэпера попросил его помочь поучаствовать в разборке — тот заговорил на улице со своей старой подружкой и на него напали двое молодых людей. Scott La Rock собрал группу крепких друзей, которая отправилась на красном Jeep CJ-7 на поиски обидчиков, по машине открыли огонь, и одна из пуль попала исполнителю в шею. Вскоре убийцы рэпера были арестованы, но свидетели отказались давать показания, и дело замяли.

Kenny Clutch и Maserati GranTurismo

Место гибели: 22 февраля 2013 года, Лас-Вегас

Kenny Clutch хвастался, что хранит в своем Maserati пистолет, но сам был убит на светофоре незнакомцами из черного Range Rover. Из последних сил, умирая, рэпер попробовал разогнаться, но врезался в автомобиль такси, который загорелся. В такси сгорели водитель и пассажир.

OG Double D и Maybach 57S

Место гибели: 12 апреля 2013, Атланта

В Maybach музыканта OG Double D начали стрелять прямо в разгар час-пик в Атланте. Получив тяжелые ранения, он попытался скрыться — полицейские обнаружили его машину чуть дальше места преступления с работающим мотором и дворниками. Рэпер был уже мертв.

Chinx и Porsche Panamera

Место гибели: 17 мая 2015, Нью-Йорк

Chinx после своего концерта отправился с товарищем в кальян-бар, который оказался закрыт. Разочарованные друзья поехали домой, но на остановке на светофоре в них начали стрелять из соседней машины. Сидевший рядом с Chinx друг выжил, отделавшись парой ранений и пробитым легким, чего не скажешь о самом рэпере. Ему был всего лишь 31 год, но среди членов этого клуба «мертвых поэтов» он практически старик - XXXTentacion в этом году исполнилось 20. \m

Иллюстрации: Из открытых источников