Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Селектор
Опубликовано 31 мая 2024, 07:00

Единственный шанс: редкие автомобили в продаже

Об этих машинах мало кто знает, но их можно купить
Лимитированные исполнения и эксклюзивные модели нередко раскупаются сразу после премьеры или даже до неё, а порой они и вовсе не предназначены для свободной продажи. Однако даже редчайшие образцы иногда попадают на открытые аукционные торги или в шоурумы дилерских центров. Тогда приобрести интересный экземпляр может каждый, у кого есть нужная (конечно же, немалая) сумма. Например, совсем недавно с молотка ушло несколько особых машин, а некоторые продаются прямо сейчас. Более того, один из этих автомобилей готовы привезти под заказ в нашу страну.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Ferrari Scuderia Spider 16M

В Великобритании выставили на продажу один из 499 особых суперкаров. Он собран в 2008 году в ознаменование 16-го триумфа заводской команды в Кубке конструкторов Формулы-1. Базой стал F430 Spider, а фишкой спецсерии оказался встроенный Apple iPod.

© H.R. Owen