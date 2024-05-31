Единственный шанс: редкие автомобили в продаже

Об этих машинах мало кто знает, но их можно купить

Лимитированные исполнения и эксклюзивные модели нередко раскупаются сразу после премьеры или даже до неё, а порой они и вовсе не предназначены для свободной продажи. Однако даже редчайшие образцы иногда попадают на открытые аукционные торги или в шоурумы дилерских центров. Тогда приобрести интересный экземпляр может каждый, у кого есть нужная (конечно же, немалая) сумма. Например, совсем недавно с молотка ушло несколько особых машин, а некоторые продаются прямо сейчас. Более того, один из этих автомобилей готовы привезти под заказ в нашу страну.