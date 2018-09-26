Раритеты на прокачку

Если бы классические суперкары за десятки миллионов рублей кто-то решился тюнинговать

В мире налаживается целая индустрия из компаний, которые берутся прокачать нестареющую классику, но сами по себе раритеты из прошлого слишком редки и дороги, чтобы использовать их в качестве базовой заготовки, и инженеры просто воссоздают классические формы с нуля. Хороший тому пример — «старые» Porsche, которые строят в карбоне фирмы Singer и Ruf. И все-таки, что получилось, если бы кто-то взялся на современный тюнинг классических суперкаров с подиумов аукционов? У нас есть ответ: получились бы машины из нашей галереи.