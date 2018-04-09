Редкие и эксклюзивные Toyota RAV4

Вот мы и дожили до пятого поколения Toyota RAV4. Кажется, что японский кроссовер был с нами всегда, но, если не считать концепт-кар RAV Four 1989 года, модель не так уж стара – ей всего-то 24 года. За это время было создано немало особых версий RAV4, и сегодня мы вам поведаем о десяти самых необычных и малоизвестных вариантах самого популярного кроссовера в мире.

Toyota RAV4 EV

Электрические RAV4 компания Toyota начала предлагать с самого первого поколения модели, о чем знают далеко не все. В частные владения с 1997 по 2003 год передали лишь 328 электрокроссоверов, в то время как остальные RAV4 EV первой генерации (а это более 2 тысяч экземпляров) приобретали автопарки крупных компаний. Особой популярностью модель не пользовалась: максимальная скорость доходила до смешных 125 километров, на разгон до «сотни» уходило более 18 секунд, запас хода составлял чуть более 150 километров, а блок никель-металл-гидридных аккумуляторов стоил дороже, чем новый бензиновый RAV4.

Toyota RAV4 EV Rally

Все это, впрочем, не помешало RAV4 EV принимать участие в ралли! На большинстве этапов машина шла либо вне зачета, либо в качестве технички. Прототип RAV4 EV стал официальным автомобилем поддержки Скандинавского ралли электрокаров 1995 года, которое представляло собой марафон от Гетеборга до Осло и обратно. Это было первое международное соревнование повседневных электрокаров в современной истории. Длился 565-километровый марафон 5 дней.

Toyota RAV4 TTE Performance Kit

Второе поколение RAV4 имело интересную особенность в Германии – там машину можно было заказать с тюнинг-компонентами от Toyota Motorsport GmbH. Помимо всяких эстетических штучек, вроде новых радиаторных решеток, фар, спойлеров и колесных дисков, в каталоге были и технические апдейты: укороченные пружины, спортивный глушитель из нержавеющей стали… Все компоненты были сертифицированы и никоим образом не влияли на заводскую гарантию.

Toyota RAV4 SR180

Версия SR180 на базе третьего поколения «Рафика» была эксклюзивом для британского рынка и продавалась только во второй половине 2008 года. В принципе, ничего революционного в ней не было, но в целом кроссовер был более «спортивно-ориентированным», чем обычные RAV-ы: дизельный мотор D-4D был форсирован до 180 сил и 400 Ньютон-метров, коробка передач предлагалась только механическая. Помимо вышеперечисленного, SR180 мог похвастать богатой базовой комплектацией, в которую входили шины Runflat, люк в крыше, парковочные сенсоры и электронные помощники для езды по бездорожью.

Toyota RAV4 EV Pikes Peak

В 2012 году RAV4 EV вернулся на радары экранов, став ощутимо мощнее (отдача силовой установки возросла до 154 сил и 296 Нм) и чуточку выносливее (запас хода увеличился до 160 километров). Toyota не могла упустить возможности напомнить о «втором пришествии» версии EV на американский рынок, поэтому выставила специально подготовленный RAV4 EV на гонку «Пайкс-Пик» 2013 года. Автомобиль был основательно доработан придворным ателье TRD: уменьшился дорожный просвет, стандартные тормоза были заменены на TRD Big Brake Kit, а в салоне, из которого убрали все лишнее, появился каркас безопасности. Силовая установка электрокара осталась нетронутой. Управлял машиной опытный гонщик NASCAR Стив Уикхэм.

Toyota RAV4 Performance Sport Concept

Начиная с третьего поколения RAV4 в той или иной ипостаси регулярно посещает знаменитую американскую выставку SEMA. Представленный на фото RAV4 Performance Sport Concept дебютировал именно там. Построенный студией MV Designz из Санта-Аны, кроссовер получил новый аэродинамический обвес, иную переднюю и заднюю оптики, массивные 22-дюйомвые диски, панорамную крышу, а также мультимедийную систему производства Alpine. Техническая часть Performance Sport Concept, которому в этом году исполняется 10 лет, осталась без изменений.

Auto Salon Toyota RAV4

Этот проект создавался Toyota совместно с австралийской организацией Auto Salon, которая занимается проведением шоу тюнинговых автомобилей на континенте. Итог коллаборации был представлен на Мельбурнском автосалоне 2009 года. RAV4 оснастили новыми бамперами и юбками, убрали все выступающие элементы, вроде молдингов и ручек, а также дополнили салоном с сиденьями Recaro TRD и допприборами TRD, пневматической подвеской с настраиваемой высотой посадки и, конечно же, массивными 22-дюймовыми колесными дисками. Как и в случае с Performance Sport Concept, подкапотку оставили нетронутой.

Toyota RAV4 Exclusive

Готовящийся к уходу на пенсию RAV4 четвертого поколения отметился несколькими специальными сериями, две из которых предлагались на территории нашей страны. Первая – Exclusive, которая была примечательна переиначенным экстерьером, а также новой мультмедийной системой в салоне на базе ОС Android. Мультимедийка может похвастать не только сенсорным 8-дюймовым экраном, но и сервисами Яндекс. Навигатор, Яндекс. Браузер и другими. Набор опционального оборудования для версии Excusive тоже был расширен.

Toyota RAV4 Adventure

А вот автомобиль линейки Adventure можно приобрести даже сейчас. Хотя изменения, внесенные в RAV4, в данном случае символичны (расширенные колесные арки, защита переднего и заднего бамперов да шильдики на задних стойках), в будущем такой автомобиль может стоить чуть дороже себе подобных – как-никак эксклюзив. Предлагается исполнение Adventure только для полноприводных версий RAV4. Цены начинаются от 1 913 000 рублей.

Toyota RAV4 TRD Rally

Уже несколько лет Toyota RAV4 от TRD принимает участие в раллийном чемпионате, который проводит American Rally Association. RAV4 выступает в открытом классе моноприводных машин и, по большому счету, не сильно отличается от серийных моноприводных кроссоверов RAV4. У раллийного авто стандартный 176-сильный двигатель, стандартная автоматическая трансмиссия, даже вес почти не изменился. Все модификации, внесенные в RAV4, больше направлены на безопасность и удобство управления: специалисты TRD укоротили отношение в рулевой рейке, поставили гидравлический «ручник», установили спортивные амортизаторы Tein и ковши Sparco, выпотрошили салон, а также интегрировали каркас безопасности и систему пожаротушения – вот, в принципе, и все изменения, если не считать наружную защиту двигателя и трансмиссии. Пойдет ли новый RAV4 по стопам своих предков? Однозначно. Знать бы еще, по каким именно – вон их сколько. \m

Иллюстрации: Компании-производители