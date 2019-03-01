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9:36

То, чего не может быть

Как будет выглядеть Toyota Supra кабриолет, универсал или ее бюджетная версия на штамповке

Мы уже рассказывали про особенности новой Toyota Supra, рассматривали, какие у нее на рынке есть альтернативы, а также вспоминали, что это имя появилось в модельной линейке Тойоты аж в 1978 году! Теперь же настал черед пофантазировать, что ждет эту машину в ближайшие годы, начиная от маловероятных модификаций и заканчивая будущими рестайлингами. Можете представить Супру в версии универсал или кабриолет? А как бы могла выглядеть бюджетная Супра для людей с низким достатком, но непреодолимой страстью к дрифту?

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