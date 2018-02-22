Самые выгодные машины для перепродажи

Агентство «Автостат» составило рейтинг автомобилей с самой высокой остаточной стоимостью при продаже через три года после покупки. Машины разбиты на классы Standart и Premium, а затем распределены по сегментам. Лидером среди базовых марок стала «Мазда», завоевавшая первые места сразу в трех сегментах (Toyota заняла вторые места в семи сегментах), а в премиальном классе победила марка Volvo.

Начать просмотр

Иллюстрации: Компаний-производителей