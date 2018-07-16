Очень странные мотоциклы

Облик мотоциклов с течением времени меняется намного меньше, нежели автомобилей, но эти модели выглядят исключением. Некоторые марки из нашей галереи до сих пор существуют — и если Harley-Davidson и Indian давно стали китами, на которых стоит мотоциклетный мир, то Royal Enfield менее известна, зато её модели и сегодня выглядят почти так же, как до войны. Посмотрите на мотоциклы-ровесники Общей теории относительности, модерна, ар-деко, поэм Маяковского, Шестой симфонии Шостаковича и нью-йоркских небоскребов — и их потомков из второй половины XX века. Посмотрите и удивитесь, что такое было возможно.

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Иллюстрации: Paul Clifton