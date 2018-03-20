В автомобильном мире – как в модельном бизнесе: если кто-то перестает соответствовать требованиям, на «подиум» его больше не пускают. Не укладываешься в экологические нормы? На выход. Слабые продажи? Извините, вынуждены отказать. Из-за жестоких законов рынка за последние годы мы остались (или вот-вот останемся) без многих культовых автомобилей. Мы выбрали 6 самых горьких утрат современности.

Jaguar XK

Очевидно, что сейчас место Jaguar XK занимает модель F-Type, но будем честны – это не равноценная замена. Ведь XK, как и его предшественник XJ-S, представлял собой элегантный аналог флагманского седана XJ в формате гран-туризмо. А вот F-Type назвать родным братом XJ язык не поворачивается: он слишком громкий, слишком дерзкий, слишком жесткий, да еще и исключительно двухместный – даже с базовым четырехцилиндровым двигателем. В связи с этим накатывает ностальгическая мысль о том, что XK заслуживает продолжения – хотя бы в виде конкурента Mercedes CLS и новой BMW 8 серии.

Последнее поколение Jaguar XK выпускалось с 2006 по 2014 год в кузовах купе и кабриолет. В отличие от F-type, двигатели у XK были строго 8-цилиндровыми, причем в самых спортивных версиях они оснащались приводными нагнетателями и развивали более 500 лошадиных сил. Самой экстремальной модификацией XK стала версия XKR-S GT, выпущенная в 30 экземплярах и отличавшаяся от «обычного» XKR-S перенастроенным рулевым управлением, новыми рычагами подвески, развитым аэродинамическим обвесом и карбон-керамическими тормозами (впервые в истории марки).

Mitsubishi Lancer Evolution

Когда компания Mitsubishi сообщила о том, что с головой уходит в производство внедорожников и кроссоверов, фанаты спортседанов Evolution начали рвать на себе волосы, а когда год назад был представлен концептуальный электрокроссовер e-Evolution, последние надежды на одиннадцатый «Эво» окончательно рассыпались в прах. Но реальность такова – дуэт «Evo/STI» распался и теперь полюбившиеся за многие годы мелодии исполняет только Subaru.

Выпускавшийся с 1992 по 2016 год включительно Lancer Evolution насчитывает 10 поколений, из которых самым долгоиграющим было последнее – седан выпускали аж 9 лет. Evolution X от своих предшественников сильно отличался не только внешне, но и технически: прославленный двигатель 4G63T заменили новым двухлитровым турбомотором 4B11T, появилась роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В общем, последним «настоящим» Evolution фанаты модели считают его предшественника, Evo IX.

Dodge Viper

Если стокгольмский синдром в мире автомобилей существует, то он точно распространяется на Dodge Viper, который на закате своей жизни получил имя SRT Viper. Опасный, мощный спорткар с неприлично большим атмосферным V10 прекратил свое существование по двум причинам. Во-первых, машина перестала отвечать современным требованиям безопасности и экологичности. Во-вторых, продажи просели настолько, что конвейер приходилось несколько раз останавливать на продолжительный срок. Поэтому в прошлом году «Гадюка» отправилась на покой.

С 1992 года мир увидело пять поколений Dodge Viper, каждое из которых было мощнее и быстрее предыдущего. За 25 лет производства «Вайпер» снискал репутацию автомобиля требовательного и сложного для малоопытного водителя, что было вызвано, в первую очередь, минимальным набором вспомогательной электроники на его борту: система стабилизации, например, появилась только на пятом поколении, а у оригинального Viper не было даже АБС. Кстати, на нем мы успели в свое время прокатиться.

Volkswagen Beetle

Глава отдела исследований и разработок Volkswagen Фрэнк Уэлш недавно дал понять, что нынешний Beetle станет последним в истории, так как переизобретать один и тот же автомобиль снова и снова, по его словам, бессмысленно. К тому же, в последнее время продажи «Жука» начали сильно проседать, что тоже отразилось на окончательном решении. Фанаты модели, в свою очередь, негодуют и просят дать им доступный заднеприводный и заднемоторный автомобиль, а не просто стилизованный «под ретро» Volkswagen Golf…

В отличие от оригинального «Жука», который выпускался с 1938 по 2003 год, текущее поколение в долгожители точно не запишешь – оно выпускается лишь с 2011 года на предприятии в Мексике. Год спустя, в 2012-ом, появилась версия Cabriolet. В техническом плане Beetle очень близок к Golf, поэтому и силовые агрегаты у него соответствующие – рядные «четверки», плюс одна «пятерка» объемом 2,5 литра, доступная на некоторых рынках.

Audi R8

Как недавно сообщил Петер Мертенс, глава департамента технического развития компании Audi, работа над преемником модели R8 не ведется и не начнется в ближайшее время – руководство марки в такой модели не слишком заинтересовано. Это, в свою очередь, значит, что второе поколение суперкара от Audi станет последним, а закрывать освободившуюся брешь придется купе и родстерам ТТ, а также машинам линейки RS. «Свободные» деньги в Audi планируют потратить на разработку электрокаров.

Если не считать концепт-кар Le Mans и одноименный гоночный прототип, история R8 началась в 2006 году, а второе (и теперь последнее) поколение модели подоспело к 2015-му. За это время R8 снискала любовь автомобильных журналистов по всему миру, стала первым суперкаром с полностью светодиодными и лазерными фарами, выиграла множество гонок в чемпионатах GT, а также оказалась первой Audi в современной истории с задним приводом – правда, таких машин построят всего 999 штук.

Lincoln Continental

Десятое поколение знаменитого Continental продается далеко не так хорошо, как рассчитывали в Lincoln, поэтому высока вероятность, что, как и для Lancer Evolution, десятка станет для модели роковой. Наверное, покупатели рассчитывали на новое заднеприводное шасси и более широкую гамму двигателей, а в итоге получили платформу Ford Mondeo и три почти одинаковых мотора.

Три бензиновых V6 мощностью от 305 до 400 сил – вот и все разнообразие, которое предлагает выпускаемый с 2016 года Lincoln Continental. Отличительной особенностью модели являются сенсорные наружные ручки дверей, интегрированные в молдинг нижней оконной линии, которые не видны даже на фотографиях. А еще нынешний Continental примечателен тем, что, в отличие от всех предыдущих «Континенталей», он официально продается на территории Китая. \m

Иллюстрации: Компании-производители