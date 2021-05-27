Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных

Заказчики трех экземпляров заплатили целое состояние, чтобы никто не смог купить такой же

Rolls-Royce возвращает эру коучбилдинга. Но не для всех. Времена, когда покупатель получал шасси от производителя роскошных автомобилей, а потом отправлял в кузовное ателье, давно ушло. Практика изготовления штучных кузовов исчезла, прихватив с собой немало славных автомобильных компаний. Но в XXI веке эту традицию возрождает марка Rolls-Royce, которая в планетарном масштабе отвечает за роскошь в самой последней инстанции. И раз уж кузовных ателье в том, классическом смысле уже не осталось, Гудвуд берёт всё на себя. Кабриолет с собственным именем Boat Tail — первая работа подразделения Rolls-Royce Coachbuild.