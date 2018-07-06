Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров

Роскошные пикапы

Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров

Пикап — самый близкий аналог грузовиков среди легковушек. Впрочем, начиная с середины прошлого века, наблюдается странная тенденция: все больше людей стали покупать машины с этим типом кузова не за утилитарные возможности, а ради неповторимого стиля. Например, в США пикапы по прямому назначению использует меньше двадцати процентов покупателей, а марки Lincoln и Cadillac выпустили их премиальные версии. Но что, если пойти еще дальше, и представить пикапы под брендами Porsche, Bentley, Lamborghini или Rolls-Royce?
Иллюстрации: X-Tomi Design
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