Любимые дизельные внедорожники россиян

Десять популярных машин на «тяжелом топливе», из которых пять — японские

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Десять популярных машин на «тяжелом топливе», из которых пять — японские

Агентство «Автостат» опубликовало список самых популярных новых дизельных автомобилей, проданных на российском рынке за первый квартал 2018 года. За три месяца в стране было реализовано 30,3 тысячи машин, оснащенных двигателями на «тяжелом топливе». Это составляет 8,3 процента от всего российского рынка. Из десяти самых популярных дизельных моделей — пять выпущены японскими производителями. Какие именно автомобили попали в список самых популярных дизельных моделей РФ? Смотрите нашу галерею!
Иллюстрации: Компании-производители
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